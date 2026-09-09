Uganda se retrage din Jocurile Invictus, la aproximativ două luni după ce devenise a 26-a națiune participantă, iar generalul Muhoozi Kainerugaba, șeful forțelor armate și fiul președintelui Yoweri Museveni, spune că decizia are legătură cu poziția țării față de regele Charles al III-lea.

Anunțul a fost făcut pe 9 septembrie 2026, într-o postare pe X, și reprezintă o schimbare față de angajamentul asumat de Uganda în luna iulie.

„Pentru a nu fi interpretată ca fiind opusă Majestății Sale Regele Charles al III-lea al Regatului Unit, pe care îl venerăm profund, Uganda se retrage prin prezenta de la Jocurile Invictus. Nu vom participa la nimic care nu are aprobarea Majestății Sale”, a scris Kainerugaba, potrivit relatării publicate de The Times.

Uganda fusese primită oficial în comunitatea Invictus pe 7 iulie 2026, în cadrul unei reuniuni organizate la Chatham House, la Londra. Țara devenise atunci prima națiune din Africa de Est care adera la această comunitate și urma să participe pentru prima dată la Jocurile Invictus Birmingham 2027.

Anunțul din iulie fusese făcut alături de prințul Harry, fondatorul și patronul fundației. Ministrul ugandez al apărării și afacerilor veteranilor, Kiryowa Kiwanuka, mulțumise fundației pentru primirea țării și subliniase importanța sportului în recuperarea militarilor răniți și a veteranilor.

La acel moment, Kiwanuka îl creditase pe președintele Museveni pentru conducerea vizionară și pe generalul Kainerugaba pentru susținerea procesului de aderare. Uganda își confirmase, de asemenea, participarea la ediția din 2027.

Într-o declarație ulterioară pentru The Times, generalul a explicat că în Ministerul Apărării existau facțiuni care susțineau ceea ce el a numit „prostiile lui Harry-Meghan”. „A trebuit să-l anulez imediat. Eu îl susțin pe monarh. Stop”, ar fi spus acesta.

In order not to be construed as being opposed to His Majesty King Charles III of the United Kingdom, whom we deeply revere, Uganda hereby withdraws from the invictus games. We shall not participate in anything that does not have His Majesty's approval. — Muhoozi Kainerugaba (@mkainerugaba) September 9, 2026

Declarațiile apar într-un moment în care relația dintre prințul Harry și familia regală britanică rămâne tensionată. Potrivit relatării publicate de The Times, decizia Ugandei a fost legată de statutul lui Harry și Meghan și de poziția regelui Charles al III-lea.

Jocurile Invictus au fost fondate de prințul Harry în 2014 și sunt dedicate militarilor și veteranilor răniți, bolnavi sau afectați de serviciul militar. Competiția folosește sportul ca instrument de recuperare fizică și psihologică și de reintegrare în comunitate.

Uganda urma să debuteze la ediția din Birmingham din 2027. În luna august, Kainerugaba se întâlnise cu conducerea Fundației Invictus Games la Londra și își reafirmase angajamentul față de sportul adaptat pentru militarii răniți și bolnavi.

Deocamdată, retragerea Ugandei a fost anunțată de șeful forțelor armate, iar informațiile publice nu includ o reacție oficială a Fundației Invictus Games sau detalii despre eventualele consecințe asupra pregătirii echipei pentru Birmingham 2027.

Decizia marchează însă o schimbare clară față de angajamentul exprimat de autoritățile ugandeze în iulie, când țara își anunțase participarea la competiție.