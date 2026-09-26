Prințul Harry a declarat că cei doi copii ai săi, Archie și Lilibet, sunt „fericiți” la noua lor școală din Anglia. Harry și soția sa, Meghan, au decis să îi mute la o altă școală după revenirea în Regatul Unit, pe fondul unor îngrijorări privind securitatea familiei.

„Copiii sunt fericiți la școală, iar asta îmi permite să mă concentrez cu adevărat asupra Invictus Games”, a spus prințul Harry, într-un interviu pentru postul CTV News, referindu-se la competiția dedicată veteranilor răniți, care urmează să aibă loc la Birmingham, în iulie 2027.

Harry și Meghan au revenit în Regatul Unit luna trecută, după aproximativ șase ani petrecuți în Statele Unite. Cei doi au părăsit rolurile de membri activi ai familiei regale în urma unor dispute cu familia regală.

La scurt timp după revenirea în Regatul Unit, prințul Archie, în vârstă de șapte ani, și prințesa Lilibet, în vârstă de cinci ani, au fost înscriși la o altă școală, din motive legate de securitate, potrivit presei britanice.

Revista Hello! a relatat că distanța până la școală și traficul aglomerat de pe traseul către unitatea de învățământ au generat îngrijorări legate de securitate.

Familia lui Harry locuiește în Cotswolds, în centrul Angliei.

Prințul Harry, în vârstă de 41 de ani, și Meghan, în vârstă de 45 de ani, dețin titlurile de duce și ducesă de Sussex.

În timpul unor vizite recente în Regatul Unit, Harry pare să fi restabilit relațiile cu tatăl său, regele Charles al III-lea, care urmează un tratament pentru cancer.

Relația prințului cu fratele său, prințul William, moștenitorul tronului britanic, rămâne însă rece. Harry se află în continuare în relații tensionate și cu soția lui William, Catherine.