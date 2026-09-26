Roma a inaugurat în această săptămână un nou spațiu pentru sport și agrement în Parcul Arheologic Centocelle, amenajat chiar pe pista fostului aeroport din zonă, considerat primul din Italia. Autoritățile locale prezintă noul complex drept cel mai mare loc de joacă din Europa, iar proiectul include terenuri sportive, zone de fitness și spații pentru copii și adulți, relatează ANSA.it.

O parte din Parcul Arheologic Centocelle din Roma a fost reamenajată, iar vechea pistă a aeroportului a devenit un spațiu destinat activităților sportive și de agrement.

Noile amenajări au fost inaugurate în această săptămână, în prezența primarului Romei, Roberto Gualtieri, și a mai multor reprezentanți ai administrației locale. Proiectul cuprinde, pe lângă zona amenajată pe pista fostului aeroport, o nouă piață verde și alte intervenții în interiorul parcului. Valoarea lucrărilor depășește 2,6 milioane de euro.

Reprezentanții administrației locale au descris inaugurarea drept „o zi istorică pentru oraș” și au vorbit despre „un plămân verde pe care trebuie să-l păstrăm pentru generațiile viitoare”. Autoritățile din Roma prezintă zona de agrement amenajată aici drept cel mai mare playground din Europa.

Spațiul pentru sport și agrement a fost amenajat pe pista fostului aeroport din Centocelle, loc legat de începuturile aviației italiene. În 1909, Wilbur Wright a decolat de aici, moment asociat începutului istoriei aviației din Italia.

Pista are o lungime de peste 350 de metri și o lățime de aproximativ 23 de metri și a fost complet reamenajată pentru a putea găzdui mai multe tipuri de activități.

În noul complex au fost realizate două zone de fitness, unde au fost montate aparate destinate antrenării mai multor grupe musculare. Vizitatorii au la dispoziție și o zonă cu mese de tenis de masă, spații pentru pilates și yoga, precum și două terenuri de pickleball.

Au fost amenajate, de asemenea, un teren de volei, unul de baschet și două terenuri pentru baschet stradal. Spațiul poate fi utilizat atât de copii, cât și de adulți.

Lucrările au vizat și o zonă de aproximativ 4.500 de metri pătrați de pe Via Casilina, folosită anterior ca parcare.

Suprafața a fost transformată într-o piață verde, unde au fost amenajate zone cu flori și arbuști și au fost montate bănci.

În cadrul lucrărilor au fost plantați aproximativ 600 de arbori. Printre speciile alese se numără arțari, plopi, platani, frasini, duzi, stejari și eucalipți.

Pentru a înlocui locurile de parcare eliminate în urma amenajării pieței, administrația locală a realizat o nouă parcare pe un teren dezafectat de aproximativ 5.000 de metri pătrați, tot în zona Via Casilina.

Amenajarea zonelor inaugurate în această săptămână nu reprezintă ultima etapă a intervențiilor din Parcul Arheologic Centocelle. În perioada următoare sunt programate lucrări într-o fostă zonă de depozitare a deșeurilor, care urmează să fie transformată în spațiu public.

În aproximativ o lună și jumătate este prevăzută și inaugurarea zonei Baciocchina, amenajată pe terenul unei foste benzinării. Planurile pentru această zonă includ un bar și un punct pentru comercializarea băuturilor răcoritoare.

Lucrările urmează să continue și în partea Don Bosco a parcului, aflată în Municipiul VII. Proiectul prevede realizarea a două parcări, a unei piețe, a unei zone de alimentație publică și a unui nou punct de acces.

„Acesta va deveni unul dintre cele mai frumoase parcuri ale Romei”, a declarat primarul Roberto Gualtieri.