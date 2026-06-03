Locuitorii din București ar putea avea parte de modificări importante în gestionarea deșeurilor, potrivit unei strategii privind serviciul de salubrizare aflate în dezbatere publică pe site-ul Primăriei Municipiului București. Documentul propune închiderea ghenelor din blocuri, extinderea colectării separate, introducerea vehiculelor electrice pentru salubrizare și modernizarea operațiunilor de curățenie stradală, măsuri care ar urma să fie implementate etapizat până în anul 2033.

Strategia privind funcționarea pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare din București stabilește direcțiile de dezvoltare ale sistemului până în anul 2033 și urmărește îmbunătățirea calității vieții în Capitală.

Printre cele mai importante măsuri propuse se află închiderea tubulaturilor de deșeuri din blocuri și transformarea acestora în puncte pentru colectarea separată a deșeurilor.

Implementarea ar urma să fie realizată de primăriile de sector și de asociațiile de proprietari după un calendar etapizat: 30% dintre ghene la un an de la aprobarea strategiei, 60% după doi ani și 100% după trei ani.

Documentul prevede și modificarea programului de colectare a deșeurilor pe arterele utilizate de transportul public. Operatorii de salubrizare nu vor mai putea desfășura aceste activități în intervalele 06:00-10:00 și 15:30-19:00. Măsura ar urma să intre în vigoare în termen de șase luni de la aprobarea strategiei.

În același timp, autorii proiectului propun creșterea ponderii vehiculelor electrice sau a celor care folosesc combustibili alternativi în flotele operatorilor de salubrizare. Obiectivul este ca minimum 10% din parcul auto să fie format din astfel de vehicule până în 2027, iar procentul să ajungă la 30% până în 2030.

Strategia mai prevede ca cel puțin 30% din programele de colectare a deșeurilor menajere să fie desfășurate pe timpul nopții, în intervalul 22:00-06:00, în termen de un an de la adoptarea documentului.

Planul propus urmărește și modernizarea activităților de curățenie stradală. Autorii recomandă înlocuirea treptată a măturilor și periilor manuale cu aspiratoare stradale dotate cu filtre HEPA. Ținta stabilită este atingerea unui grad de utilizare de minimum 75% în perioada 2026-2028 și de minimum 90% până în anul 2030.

Totodată, documentul prevede eliminarea suflantelor utilizate în prezent pentru curățarea spațiilor publice și înlocuirea acestora cu echipamente de aspirație până în 2028.

Printre alte măsuri propuse se numără introducerea spălării trotuarelor, a curățării rigolelor și a mobilierului stradal cu echipamente sub presiune, achiziția de automăturători electrice sau cu combustibili alternativi, precum și înlocuirea treptată a stropirii stradale cu spălarea străzilor.

De asemenea, autoperiile clasice ar urma să fie înlocuite cu echipamente care limitează ridicarea prafului în atmosferă.

Strategia stabilește și o serie de obligații pentru primăriile de sector privind colectarea separată a deșeurilor. Acestea includ colectarea distinctă a hârtiei și cartonului, plasticului și metalului, sticlei, biodeșeurilor, deșeurilor textile, deșeurilor menajere periculoase și a uleiurilor alimentare uzate.

Tot primăriile de sector vor trebui să implementeze mecanismul economic „plătește cât arunci” pentru deșeurile reziduale și să includă în contractele de colectare toate categoriile de deșeuri care necesită colectare separată.

Operatorii de salubrizare vor avea obligația de a asigura echipamente adecvate pentru colectarea și transportul tuturor tipurilor de deșeuri separate, precum și utilaje necesare activităților de salubrizare și intervențiilor din sezonul rece.

Documentul prevede și desfășurarea unor campanii de informare și educare privind gestionarea deșeurilor, prevenirea producerii acestora, economia circulară și compostarea individuală. Aceste acțiuni ar urma să fie realizate de Primăria Capitalei, primăriile de sector, operatorii de salubrizare și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Municipale București (ADIGIDMB).

Potrivit strategiei, ADIGIDMB ar urma să organizeze cel puțin un centru de aport voluntar în București.

În paralel, fiecare sector va trebui să asigure cel puțin un centru de colectare pentru deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE), baterii și acumulatori uzați.

Strategia mai prevede dezvoltarea unor capacități de sortare și tratare pentru deșeurile reciclabile și textile, precum și realizarea unei instalații integrate pentru tratarea deșeurilor. Aceasta ar urma să includă o instalație de tratare mecanică a deșeurilor reziduale, o instalație de digestie anaerobă cu producere de energie electrică și termică și o instalație de compostare în sistem închis.