Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o prognoză specială pentru Capitală și un avertisment cu privire la valul de căldură extremă care va cuprinde Bucureștiul și mai multe regiuni din țară. În perioada următoare, valorile termice vor fi deosebit de ridicate, iar disconfortul termic se va accentua considerabil, aducând temperaturi extrem de greu de suportat.

Prognoza arată că valorile din termometre vor urca treptat de la o zi la alta, atingând punctul maxim la mijlocul săptămânii, în timp ce nopțile vor deveni tropicale, împiedicând răcirea aerului în mediul urban.

În intervalul 2-3 august, vremea rămâne deosebit de călduroasă în Capitală, cu temperaturi maxime care se vor situa în jurul valorii de 34 de grade Celsius. Disconfortul termic se va menține la un nivel ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități.

Cerul va fi mai mult senin pe parcursul zilelor, în timp ce vântul va sufla în general slab până la moderat. Pe parcursul nopților, valorile minime vor coborî până la 16-19 grade Celsius, oferind un scurt moment de răcoare înainte de intensificarea caniculei.

Începând de marți, valul de aer fierbinte va deveni tot mai persistent, iar vremea va intra în regim de caniculă severă. Temperaturile maxime vor urca până la 35-36 de grade Celsius.

În același timp, meteorologii anunță apariția primei nopți tropicale din această serie, cu temperaturi minime care nu vor mai coborî sub valoarea de 20 de grade Celsius în zona urbană. În zonele periurbane din jurul Bucureștiului, valorile minime se vor situa la aproximativ 17 grade. Indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic, determinând un disconfort accentuat, mai ales în orele amiezii.

Ziua de miercuri este estimată de specialiști drept cea mai dificilă din întregul interval. Valul de căldură va atinge un prag extrem, iar temperaturile maxime din Capitală vor ajunge la 36-38 de grade Celsius la umbră.

Nici pe timpul nopții populația nu va resimți răcoarea, minimele urmând să se încadreze între 20 și 21 de grade Celsius, confirmând o nouă noapte tropicală. Cerul va prezenta unele înnorări temporare pe parcursul zilei și va fi mai mult senin noaptea, iar vântul va continua să sufle slab și moderat.

De duminică până joi, la ora 10:00, municipiul București se află sub o informare meteorologică oficială ce vizează valul de căldură, canicula, temperaturile extreme, disconfortul termic accentuat și nopțile tropicale. Fenomene similare afectează și alte județe din țară, pentru care ANM a emis coduri de avertizare, inclusiv Cod roșu de căldură pentru anumite regiuni.

Sursa citată: Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, „vremea va rămâne călduroasă în București”, iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități.

Specialiștii recomandă populației să evite expunerea prelungită la soare în orele de vârf, să consume o cantitate suficientă de lichide pentru hidrateare și să reducă efortul fizic intens în aer liber, mai ales în zilele în care temperaturile vor atinge pragul critic de 38 de grade Celsius.