Victor Ponta a criticat modul în care sunt votate legile în Parlament și a susținut că proiectele ajung la aleși cu doar câteva ore înaintea ședințelor. Fostul premier i-a cerut, totodată, președintelui Nicușor Dan să desemneze rapid un prim-ministru, după trei luni de blocaj politic.

Fostul premier s-a declarat nemulțumit de situația din Parlament, unde, potrivit acestuia, proiectele legislative sunt trimise foarte târziu, fără ca aleșii să aibă suficient timp pentru a le analiza.

Victor Ponta a afirmat că la ședința de vineri numărul parlamentarilor prezenți în sală era redus, în timp ce mai multe tablete fuseseră lăsate la locurile aleșilor.

„Ieri (n.r. vineri) am fost în Parlament, un dezastru, o lehamite, o rușine. În primul rând, cred că erau în sală 70 de oameni, sus, tabletele lăsate. Problema era următoarea: toate proiectele care țipau le-au trimis cu o oră-două înainte, nici dacă ești ChatGPT nu poți să le faci atât de repede. După care legile acelea votate au repercusiuni asupra oamenilor. Dacă întrebați parlamentarii ce au votat, nu știu, toți dau din umeri. Dacă întrebi de ce au votat pro sau contra, o să zică: păi vrei să sară ăștia pe noi.

La SAFE, la contractele de apărare, deși până acum toate contractele aveau o clauză, în cazul în care avem litigii cu firma ne judecăm la Curtea de Arbitraj. Miruță a pus în contracte că, dacă avem o problemă, ne judecăm la Paris. Aia era prima întrebare, alo, domnu’ Mîruță, eu înțeleg că ai primit ordin, dar tu, parlamentar, cum poți să votezi chestia asta, ca statul român, mă duc să întreb, alo, cum să-mi dați cu 800 de milioane ce alții au dat cu 200? O să zică: hai, lăsați-mă în pace, du-te la Paris și te judecă.”, a spus Ponta la România TV.

Victor Ponta a cerut desemnarea rapidă a unui premier și a criticat atât actuala formulă politică, cât și perioada de așteptare de după căderea Guvernului Bolojan. Fostul premier a afirmat că Nicușor Dan ar fi trebuit să numească un candidat pentru funcția de prim-ministru imediat după căderea Executivului. El a invocat și posibilitatea formării unei majorități cu participarea AUR, în cazul în care PNL ar refuza intrarea la guvernare.

„Marea parte a românilor nu o să-l asculte pe Bolojan. Guvernul 0 al lui Cioloș, adus după guvernul Ponta, acum guvernul Bolojan este guvernul care stinge lumina, guvern cu USR-iști. Aceleași fețe, aceiași oameni acum sting lumina. Ce nu înțeleg eu și mă supără este de ce stăm după ei, de ce-l așteptăm pe Nicușor Dan, trebuia nu ieri, nu acum o săptămână, nu acum o lună, acum 3 luni, când a căzut guvernul Bolojan, a doua zi trebuia numit un prim-ministru. Pe mine Băsescu m-a desemnat premier în aceeași zi în care a căzut guvernul. Domnul Nicușor Dan trebuia să desemneze un prim-ministru, Grindeanu probabil sau nu știu. Ia Grindeanu sau Ponta, mă duc la PNL – nu vrem la guvernare, nicio problemă, mergem la AUR, de ce să nu mergem cu AUR? AUR este al doilea partid votat de români, cu siguranță o să fie primul partid la următoarele alegeri. Să stăm de 3 luni și să auzim mereu că președintele o să-i mai cheme, să le facă ce? Să-i roage în genunchi? Te rog frumos, domnul Fritz, domnul Bolojan, lasă-mă să fac guvern. Ce? Te rogi de Fritz și Bolojan să faci guvern?”, a mai spus fostul premier.

Întrebat care este principala sa temere, Victor Ponta a răspuns că actualii politicieni ar putea rămâne la putere, în condițiile în care populația este resemnată și nu mai crede că situația poate fi schimbată.

„Că vom rămâne cu acești jefuitori la butoane și n-o să avem energia internă să ne eliberăm de acești fanarioți. Noi am mai avut acum 300 de ani fanarioți. Au stat 100 de ani, actualii fanarioți o să stea mai puțin. Slabi, resemnați, blazați. Se uită oamenii și zic că zice bine Ponta, dar oricum nu are ce să facă, hai să ne vedem de ale noastre. E o lehamite care fanarioților care ne conduc le face bine, până s-o ridica cineva.”