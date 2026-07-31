Din cuprinsul articolului Ponta, despre Nazare: Important este că a reușit

Fostul premier Victor Ponta susține că România a fost foarte aproape de retrogradarea ratingului de țară în categoria „junk”, afirmând că raportul inițial al agenției Fitch ar fi recomandat această măsură. Potrivit acestuia, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, ar fi reușit să obțină o nouă amânare.

„Știu, din surse foarte credibile, că raportul inițial al agenției Fitch era, oarecum firesc, ca România să fie retrogradată în categoria «junk». Și mai știu că ministrul Alex Nazare a reușit, cumva, pe «persoană fizică», să obțină încă o amânare”, a transmis Victor Ponta.

Fostul premier a afirmat că relațiile internaționale ale ministrului Finanțelor ar fi avut un rol important în această decizie.

„E clar că relațiile personale pe care le-a construit, în special în SUA, au contat. La fel și «zvonul» că ar putea fi desemnat premier sau, în orice caz, certitudinea că va rămâne «in charge» la Finanțe. Important este că a reușit. Felicitări!”, a transmis Ponta.

În același mesaj, fostul șef al Guvernului a avertizat că actuala situație politică nu poate continua fără consecințe asupra economiei.

„Dacă însă își imaginează cineva că mai putem rezista mult timp cu un Guvern demis și decimat, acel cineva este fie naiv, fie imbecil. Fără un guvern cu puteri depline și o viziune care să ofere stabilitate și predictibilitate economiei României, vom ajunge, în cele din urmă, tot în categoria «junk»”, a scris Victor Ponta pe Facebook.