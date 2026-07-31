O nouă metodă de atac cibernetic se răspândește tot mai rapid pe internet și îi determină chiar pe utilizatori să își compromită singuri dispozitivele. Tehnica, cunoscută sub numele de ClickFix, se bazează pe inginerie socială și exploatează încrederea oamenilor în verificările obișnuite de tip CAPTCHA sau în mesajele care par legitime.

Specialiștii avertizează că atacul nu presupune spargerea sistemului informatic, ci convingerea utilizatorului să execute singur o comandă care poate instala programe malițioase pe calculator.

Potrivit Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC), atacatorii afișează pe un site un mesaj fals prin care utilizatorului i se cere să demonstreze că nu este robot sau i se semnalează o presupusă eroare care trebuie remediată.

Astfel de mesaje pot apărea pe site-uri create special de atacatori, dar și pe pagini legitime care au fost compromise.

În etapa următoare, victima este îndrumată să copieze și să execute manual o comandă în fereastra Run din Windows sau în PowerShell ori Terminal pe macOS și Linux.

În acel moment, utilizatorul rulează chiar el o comandă care poate compromite dispozitivul și permite instalarea unor programe malițioase.

Spre deosebire de alte atacuri informatice, ClickFix nu exploatează o vulnerabilitate tehnică, ci încrederea utilizatorului.

Atacatorii folosesc elemente familiare, precum verificările CAPTCHA sau mesajele de eroare, pentru a crea impresia că acțiunea solicitată este una legitimă și necesară.

Din acest motiv, inclusiv utilizatorii atenți pot cădea în capcană dacă nu verifică autenticitatea mesajelor afișate.

Pentru a evita astfel de atacuri, experții recomandă:

-să nu fie copiate și executate niciodată comenzi care nu sunt înțelese; -să existe suspiciune față de orice solicitare care cere deschiderea aplicațiilor Run, PowerShell sau Terminal; -să fie menținut antivirusul activ și actualizat; -să fie raportate mesajele suspecte echipei IT sau autorităților competente.

Reprezentanții DNSC atrag atenția că această metodă îi determină pe utilizatori să facă singuri pasul care le compromite securitatea.

„ClickFix nu forțează nimic, te convinge pe tine să apeși butonul greșit. Fii atent la ce comenzi execuți și verifică mereu, înainte să acționezi”, au transmis specialiștii.

Persoanele care întâlnesc astfel de tentative le pot raporta către Directoratul Național de Securitate Cibernetică prin platforma dedicată sau apelând numărul 1911.