Procuratura Anticorupție din Republica Moldova a anunțat vineri că a finalizat urmărirea penală și a trimis în instanță un nou dosar în care este vizat oligarhul fugar Ilan Șor. Acesta este acuzat că ar fi organizat și coordonat delapidarea a 100 de milioane de dolari din activele Băncii de Economii (BEM), potrivit informațiilor publicate de NewsMaker.

Potrivit procurorilor, ancheta a fost desfășurată împreună cu Centrul Național Anticorupție, iar probele administrate indică faptul că, în perioada iulie 2013 – septembrie 2014, Ilan Șor, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al Băncii de Economii, ar fi coordonat un grup infracțional care a pus în aplicare o schemă de delapidare a fondurilor instituției bancare.

Anchetatorii afirmă că Ilan Șor ar fi exercitat controlul de facto asupra mai multor instituții financiar-bancare prin intermediul unor persoane interpuse și ar fi asigurat adoptarea deciziilor administrative, juridice și economico-financiare necesare implementării planului infracțional.

Potrivit Procuraturii Anticorupție, acest mecanism ar fi permis transferarea și utilizarea fondurilor Băncii de Economii în interesul grupului infracțional organizat, inclusiv prin folosirea unor documente false.

În acest dosar, Ilan Șor este învinuit că a avut rol de organizator, instigator și coautor la delapidarea a 100 de milioane de dolari din activele băncii, împreună cu alte persoane implicate în presupusa schemă.

Pe 17 iunie, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis solicitarea procurorilor și a dispus arestarea preventivă în lipsă a lui Ilan Șor pentru o perioadă de 30 de zile.

Pentru infracțiunea de escrocherie în proporții deosebit de mari, legislația Republicii Moldova prevede pedepse cu închisoarea între 8 și 15 ani.

Ilan Șor este deja condamnat definitiv în dosarul cunoscut drept „Frauda bancară” sau „furtul miliardului”, în care procurorii l-au acuzat că a participat la schema prin care aproximativ un miliard de dolari a fost scos din sistemul bancar al Republicii Moldova în perioada 2012–2014.

La 13 aprilie 2023, Curtea de Apel Chișinău l-a condamnat la 15 ani de închisoare pentru escrocherie în proporții deosebit de mari și spălare de bani. Sentința a rămas definitivă la 13 decembrie 2024, după ce Curtea Supremă de Justiție a respins recursurile formulate de avocații săi.

Ilan Șor a părăsit Republica Moldova în iunie 2019, imediat după căderea regimului lui Vladimir Plahotniuc. Inițial s-a stabilit în Israel, iar ulterior s-a mutat în Rusia, unde, potrivit autorităților moldovene, s-ar afla și în prezent.

Oligarhul este dat în urmărire internațională și figurează pe listele de sancțiuni ale Uniunii Europene și Canadei, fiind acuzat de implicare în acțiuni de destabilizare a Republicii Moldova.