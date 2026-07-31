FIFA analizează posibilitatea unei noi extinderi a Cupei Mondiale, la doar câțiva ani după ce competiția a trecut de la 32 la 48 de echipe. Potrivit unui document consultat de Reuters, forul mondial ia în calcul un format cu 64 de echipe naționale începând cu ediția din 2030, cea care va marca 100 de ani de la organizarea primului Campionat Mondial.

În acest scop, FIFA intenționează să desemneze o agenție independentă care să evalueze impactul unei asemenea schimbări asupra competiției și asupra fotbalului internațional.

Conform documentului, analiza va stabili dacă și în ce măsură extinderea Cupei Mondiale la 64 de echipe ar aduce beneficii competiției.

„FIFA dorește să desemneze o agenție independentă pentru a stabili dacă și în ce măsură extinderea Cupei Mondiale FIFA de la 48 la 64 de echipe naționale participante, începând cu ediția din 2030, ar avea un impact asupra conceptului turneului”, se arată în raport.

Dacă propunerea va fi aprobată, alte 16 echipe naționale ar participa la turneul final.

Ideea unui Campionat Mondial cu 64 de echipe a fost lansată oficial anul trecut de Confederația Sud-Americană de Fotbal (CONMEBOL), care a argumentat că ediția centenară ar trebui să permită participarea unui număr cât mai mare de țări.

Ediția din 2030 va fi organizată de Maroc, Portugalia și Spania, iar pentru a marca aniversarea de 100 de ani, Argentina, Paraguay și Uruguay vor găzdui câte un meci.

Planul nu este însă susținut de toate organizațiile din fotbalul mondial.

Președintele UEFA, Aleksander Čeferin, a declarat încă de anul trecut că extinderea la 64 de echipe „nu este o idee bună”, iar poziția forului european a rămas neschimbată.

Rezerve și-a exprimat și președintele Confederației Asiatice de Fotbal, șeicul Salman bin Ibrahim Al Khalifa, care a avertizat asupra riscului unor extinderi succesive ale competiției.

Studiul comandat de FIFA va evalua impactul pe care un turneu cu 64 de echipe l-ar avea asupra: nivelului competiției, echilibrului competițional, sistemului de calificare, calendarului internațional, încărcării programului jucătorilor, organizării logistice.

În același timp, analiza va estima veniturile suplimentare care ar putea fi obținute din vânzarea biletelor, sponsorizări și drepturile de televiziune.

Potrivit documentului, recomandarea finală trebuie să stabilească nu doar dacă noul format poate genera valoare economică, ci și dacă această valoare poate fi susținută pe termen lung.

FIFA a anunțat că va decide la 14 august desemnarea agenției care va realiza studiul. Aceasta va avea la dispoziție doar patru săptămâni, urmând să prezinte concluziile până la 11 septembrie.