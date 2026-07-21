Cupa Mondială din 2030 ar putea aduce o nouă extindere a competiției. Președintele CONMEBOL, Alejandro Domínguez, a anunțat luni că turneul centenar ar urma să reunească 64 de echipe, față de 48, câte participă în prezent la turneul final.

„În 2030 va avea loc Cupa Mondială în Uruguay, Argentina şi Paraguay, o mare oportunitate pentru fotbal, de a sărbători centenarul Cupei Mondiale cu o competiţie la care vor participa 64 de echipe”, a scris şeful fotbalului sud-american din Paraguay pe X.

Alejandro Domínguez, aflat în funcție din 2016, este considerat un apropiat al președintelui FIFA, Gianni Infantino, cu care are relații excelente. De asemenea, oficialul sud-american ocupă funcția de vicepreședinte al celei mai înalte instanțe a fotbalului mondial.

FIFA nu a reacționat deocamdată la declarația unuia dintre membrii săi.

Ideea unei Cupe Mondiale cu 64 de echipe nu este nouă. În aprilie 2025, CONMEBOL a transmis deja o solicitare în acest sens. O astfel de decizie ar permite Americii de Sud să găzduiască mai multe partide în cadrul turneului din 2030.

Propunerea este analizată cu seriozitate de Gianni Infantino. Președintele FIFA a declarat recent că această variantă va fi „analizată” şi „dezbătută” după Cupa Mondială din 2026, care s-a încheiat duminică prin victoria Spaniei.

„Atunci când organizăm (o Cupă Mondială), este important să o concepem pentru întreaga lume, nu doar pentru Europa şi America de Sud. Fiecare naţiune ar trebui să poată visa să participe la ea”, a explicat Infantino pentru publicaţia elveţiană Bluewin.

Ediția din 2026 a marcat deja o extindere istorică a Cupei Mondiale. Competiția se desfășoară cu 48 de echipe, cel mai mare număr de formații participante vreodată la un turneu final.

Noua formulă a oferit mai multor națiuni șansa de a participa pentru prima dată la Cupa Mondială, printre acestea numărându-se Capul Verde și Curaçao.

Turneul din 2030 va începe în Uruguay, Argentina și Paraguay, în cadrul festivităților dedicate centenarului Cupei Mondiale. Ulterior, competiția se va muta în principalele țări gazdă: Spania, Portugalia și Maroc.

La o sută de ani de la prima ediție a competiției, Cupa Mondială din 2030 ar putea deveni cea mai mare din istorie, atât prin amploarea evenimentului, cât și prin numărul echipelor participante.