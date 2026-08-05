Tensiunile la nivelul conducerii fotbalului internațional au atins un nou nivel critic, în contextul în care UEFA îi solicită oficial lui Gianni Infantino să renunțe la șefia FIFA. Luis Figo, fost mare internațional portughez și actual consilier al forului european, a lansat un atac extrem de dur la adresa actualului președinte. Valul de nemulțumiri a explodat după ce Infantino a propus un proiect controversat prin care intenționează să cedeze drepturi din Cupa Mondială către un grup de investitori privați.

Ruptura dintre conducerea FIFA și reprezentanții fotbalului european a devenit definitivă prin intermediul unei luări de poziție ferme. Luis Figo a transmis un mesaj extrem de clar și de categoric cu privire la viitorul organizației internaționale, într-o scrisoare trimisă publicației Daily Mail.

„Aş putea scrie 10 000 de cuvinte despre problemele FIFA. Dar soluţia se rezumă la trei cuvinte: Infantino trebuie să plece”, a declarat Luis Figo.

Fostul mijlocaș al naționalei Portugaliei a continuat seria acuzațiilor, subliniind devalorizarea imaginii instituției pe care Infantino o conduce din anul 2016.

„Infantino a dezonorat funcţia de preşedinte al FIFA pe care promisese să o ridice la un nivel superior. A minţit, a înşelat şi a căutat să se îmbogăţească personal în detrimentul fotbalului pe care ar trebui să-l servească. Este prea târziu pentru a-şi salva demnitatea, dar nu este prea târziu pentru salvarea fotbalului. Ar trebui să plece. Acum”, a adăugat fostul fotbalist.

Mărul discordiei îl reprezintă încercarea lui Gianni Infantino de a atrage capital privat în organizarea și exploatarea drepturilor celei mai importante competiții planetare. Figo a condamnat lipsa de transparență a acestei inițiative și decizia de a negocia fără consultarea membrilor afiliați. Fostul jucător a promovat mesajul și pe rețelele sociale, alături de hashtag-ul „#Infantinout”.

„Dacă ideea era atât de bună, de ce nu i-ai informat pe membrii tăi când i-ai adunat pe toţi într-o singură sală, înainte de finala Cupei Mondiale?”, s-a întrebat Figo, făcând referire la legăturile președintelui FIFA cu investitorii din Washington.

Situația devine tot mai complicată pentru Gianni Infantino, care își vede sprijinul politic diminuat considerabil înaintea scrutinului din martie 2027, programat să aibă loc la Rabat, în Maroc. Deși în prezent este singurul candidat înscris în cursă, contestarea sa vine chiar din interiorul propriului aparat de conducere.

Arsène Wenger, directorul pentru dezvoltarea fotbalului mondial în cadrul FIFA, și-a exprimat public surprinderea și dezacordul, precizând că „a aflat de existenţa acestui proiect din presă”. În plus, federațiile naționale din Anglia, Olanda și Țara Galilor au luat deja distanță față de acțiunile președintelui forului mondial, lăsându-l pe acesta tot mai izolat pe scena fotbalistică internațională.