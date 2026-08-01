Victoie uriașă pentru federațiile și forurile continentale din fotbalul internațional. Propunerea FIFA de a vinde o participație din competițiile sale reprezentative, inclusiv din Cupa Mondială, către fonduri și companii private a fost retrasă oficial. Decizia forului mondial vine după un val masiv de opoziție stârnit la nivel global. Proiectul a fost respins în unanimitate de asociațiile naționale membre UEFA, dar și de numeroase alte federații de pe toate continentele.

UEFA a reacționat prompt și a salutat decizia de abandonare a acestui plan controversat, subliniind că forurile naționale au datoria fundamentală de a proteja integritatea sportului rege.

Reprezentanții UEFA au transmis un mesaj ferm prin care condamnă încercările clandestine de a comercializa competițiile majore. Uniunea fotbalistică europeană consideră că rezultatul este un succes al comunității globale a sportului.

„UEFA mulţumeşte tuturor fanilor, ligilor, cluburilor, jucătorilor, persoanelor fizice, asociaţiilor şi confederaţiilor care s-au opus schemei, alături de numeroşii prim-miniştri, şefi de stat şi comentatori care i-au demonstrat preşedintelui FIFA că fotbalul nu este de vânzare. Nu putem continua aşa cu scheme secrete cu termene accelerate, puse la cale de atac de persoane fără chip şi cu beneficii dubioase pentru joc. Trebuie să-i identificăm pe cei responsabili şi să-i tragem la răspundere.

Este corect ca, în zilele şi săptămânile următoare, UEFA să colaboreze cu asociaţiile sale şi în strânsă cooperare cu alte confederaţii pentru a reflecta asupra modului în care s-a întâmplat acest lucru şi pentru a concepe un plan care să se asigure că nu se va mai întâmpla. Această analiză ar trebui să fie amănunţită şi fundamentală. Nicio opţiune nu ar trebui exclusă. Actuala conducere FIFA nu a pierdut doar încrederea UEFA, ci şi pe cea a multor altor membri ai familiei fotbalului”, au precizat oficialii forului european.

Relația dintre conducerea forului european și președintele FIFA pare mai tensionată ca niciodată. UEFA a readus aminte de angajamentele pe care Gianni Infantino le-a făcut în momentul preluării mandatului la cârma federației internaționale.

„Când Gianni Infantino a cerut încrederea şi voturile asociaţiilor membre FIFA pentru a-l alege preşedinte în 2016, el a spus: „Desigur, trebuie să fim transparenţi. Am fost asta în ultimii 15 ani din viaţa mea în UEFA. Va trebui să jucaţi un rol în fiecare zi în viaţa FIFA”, înainte de a le spune părţilor interesate adunate: „Banii FIFA sunt banii voştri. Nu sunt banii preşedintelui FIFA. Sunt banii voştri. Voi sunteţi asociaţiile naţionale, iar banii FIFA trebuie să servească dezvoltării fotbalului şi nu pentru altceva.”

El nu a reuşit să îşi îndeplinească ambele promisiuni. Acordul jalnic, ascuns şi opac pe care l-a pus la cale şi a încercat să-l impună a fost orice altceva decât transparent. Şi cu rezerve care se ridică la peste 5 miliarde de dolari, el nu a reuşit nici să folosească banii asociaţiilor în beneficiul fotbalului”, au adăugat reprezentanții UEFA.

UEFA dorește o reformă structurală în modul în care banii adunați de FIFA sunt distribuiți la nivel național. În loc să se apeleze la capital privat, forul european propune utilizarea rezervelor existente.

În acest sens, UEFA a anunţat că va începe imediat să colaboreze cu partenerii şi părţile interesate din întreaga lume şi din întregul domeniu pentru a propune o nouă modalitate de distribuire a resurselor prin intermediul programului FIFA Forward existent.

„Trebuie să începem să folosim o parte din acei bani care sunt inactivi în contul bancar al FIFA pentru a oferi impulsul de care au nevoie fotbalul de bază şi fotbalul în general în fiecare dintre cele 211 ţări membre FIFA. Dar nu trebuie să vindem argintul familiei pentru a plăti pentru asta. Aceasta este o victorie pentru întregul sport. Dar nu trebuie să fie sfârşitul poveştii. Propunerea a dispărut. Sarcina de a reconstrui încrederea în FIFA abia a început”, se menţionează în comunicatul UEFA.

Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a renunţat sâmbătă la proiectul de deschidere a federaţiei către investitori privaţi, o idee care stârnea temeri masive privind comercializarea excesivă a fotbalului pe fondul unor suspiciuni de conflict de interese. Poziția șefului FIFA fusese deja slăbită considerabil după demisia recentă a consilierului său principal, Carlos Cordeiro.

„După ce am ascultat cu atenţie toate punctele de vedere, a devenit clar că proiectul a creat diviziuni (...) care nu mai servesc obiectivului iniţial”, a recunoscut într-un comunicat Gianni Infantino. „Scopul nostru a fost întotdeauna, şi va fi întotdeauna, să unim şi să progresăm. Prin urmare, propunerea nu va fi reţinută”, a anunţat liderul forului mondial.