Noul sistem VAR implementat în fotbalul românesc se află în continuare într-o perioadă de testare și ajustare, iar echipa responsabilă de implementare a transmis, duminică, mai multe precizări despre modul în care este verificată și optimizată tehnologia.

Potrivit FRF, procesul este unul continuu și urmărește ca sistemul să funcționeze cât mai eficient înainte de a ajunge la un nivel deplin de operare. Federația susține că obiectivul principal este îmbunătățirea corectitudinii deciziilor de arbitraj.

Una dintre principalele teme discutate în această perioadă este durata analizelor efectuate în camera VAR. Oficialii explică faptul că anumite întârzieri sunt legate de operațiunile de calibrare sau de verificările suplimentare necesare atunci când calibrarea nu se realizează corect.

Poziția Comisiei Centrale a Arbitrilor este că o analiză mai lungă, dar corectă, este de preferat unei decizii rapide care poate fi greșită. „Acuratețea rămâne prioritatea absolută”, precizează FRF pe site-ul oficial.

Un alt element considerat important pentru funcționarea sistemului este existența unor arbitri de rezervă la stadion. Aceștia pot prelua, în situații excepționale, operarea VOR (Video Operation Room) dintr-o unitate mobilă specializată, denumită VAR VAN, în cazul în care HUB-ul central VAR întâmpină probleme tehnice.

Necesitatea intervențiilor video a fost evidențiată și în partida disputată sâmbătă seară între Dinamo şi Universitatea Craiova. În acel meci, Comisia Centrală a Arbitrilor consideră că utilizarea revizuirii la marginea terenului, OFR – On-Field Review, a fost indispensabilă.

Imaginile au arătat că golul era valabil și că nu fusese comisă nicio infracțiune de ofsaid, astfel că o decizie inițială greșită a fost corectată.

FRF subliniază că funcționarea eficientă a VAR depinde nu doar de tehnologie, ci și de pregătirea personalului și de infrastructura disponibilă.

Operatorii au nevoie de mai mult timp pentru antrenamente și pentru aprofundarea procedurilor, astfel încât activitatea să se desfășoare fără erori. În paralel, sunt analizate și rezolvate problemele tehnice, în special cele legate de conectivitatea la internet, esențială pentru transmiterea în timp real a datelor video.

În plus, implementarea rolului de supervizor VAR este considerată un pas important. Acești specialiști urmăresc activitatea operatorilor de reluări și a oficialilor video, iar eventualele probleme tehnice sau operaționale sunt consemnate în note și rapoarte pentru a putea fi remediate.

“În încheiere, precizăm că echipa de implementare VAR depune toate eforturile necesare pentru ca noul sistem să devină pe deplin operaţional într-un timp cât mai scurt, asigurând astfel o eficienţă sporită şi o durată redusă a analizelor”, se mai arată pe site-ul FRF.