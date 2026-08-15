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Rapid - Dinamo, ora 21.30, derby incendiar în etapa a 5-a din SuperLiga: Toate detaliile din Giulești

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Rapid - Dinamo, ora 21.30, derby incendiar în etapa a 5-a din SuperLiga: Toate detaliile din GiuleștiSuperliga. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Super Liga României programează un nou episod din confruntarea clasică dintre Rapid și Dinamo, un derby extrem de așteptat din etapa a 5-a. Meciul are loc sâmbătă, 15 august, pe stadionul Giulești, de la ora 21:30 (în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1). Formativul giuleștean abordează acest joc de pe locul 4 al clasamentului, acumulând opt puncte până în prezent. Parcursul gazdelor include victorii obținute în duelurile cu Sepsi, scor 1-0, și CFR Cluj, scor 3-1, precum și două rezultate de egalitate consemnate cu Botoșani, 1-1, și UTA Arad, 0-0.

Rapid - Dinamo, ora 21.30, derby incendiar în etapa a 5-a din SuperLiga: Toate detaliile din Giulești

Echipa vizitatoare ocupă poziția a cincea în ierarhie, fiind la doar un punct în spatele adversarei directoare. Dinamo înregistrează șapte puncte și impresionează prin cel mai bun golaveraj din campionat, +7. Alb-roșii au obținut succese categorice în fața celor de la Universitatea Craiova, scor 5-1, și Voluntari, scor 4-0. Pe lângă aceste victorii, dinamoviștii au remizat cu Oțelul, 1-1, și au suferit un eșec la limită împotriva Petrolului, scor 0-1.

sursa: Facebook

Istoricul direct avantajează formația gazdă

Confruntările recente dintre cele două rivale arată o dominare a giuleștenilor în stagiunea precedentă. Rapid a reușit să se impună în trei dintre disputele din campionatul regulat și play-off, înregistrând victorii cu 3-2, 2-1 și 2-0. Singurul succes al dinamoviștilor din această serie recentă a fost o victorie obținută cu scorul de 3-1.

Noutăți în formulele de start ale celor două echipe

Echipa gazdă pregătește schimbări în linia de atac, unde Filip Stojilkovic ar putea apărea din primul minut. Atacantul a lăsat o impresie excelentă în repriza secundă a partidei disputate la Arad. De cealaltă parte, Dinamo s-a întărit prin aducerea mijlocașului belgian Matthias Verreth, însă șansele ca antrenorul Nuno Campos să îl trimită pe teren din primul minut rămân scăzute.

Atmosfera din Giulești promite să fie una incendiară, aspect anticipat și de jucătorii oaspeți înaintea marii confruntări.

„Rapid este o echipă foarte bună, mai ales că a sosit și domnul Pancu la ei. Este un antrenor bun. Cu siguranță se face treabă bună acolo și le doresc baftă, dar nu împotriva noastră. Chiar îmi place să joc pe terenuri din astea, unde sunt mulți fani împotriva noastră. Nu mă sperie, sunt învățat, zic eu”, a spus Alexandru Musi, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Digi Sport.

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