Runda a 4-a din Superligă aduce pe stadionul Francisc Neumann un duel de tradiție din fotbalul românesc. UTA Arad primește vizita Rapidului de la ora 21:00, într-o confruntare care promite spectacol. Meciul poate fi urmărit în direct pe posturile PrimaSport 1 și DigiSport 1.

Echipa pregătită de Adrian Mihalcea trece printr-o perioadă complicată în debutul acestui sezon. Arădenii au acumulat un singur punct în primele trei meciuri, obținut în etapa a doua după o remiză spectaculară, 2-2 pe teren propriu cu Oțelul Galați. În rest, UTA a suferit două înfrângeri usturătoare, 0-4 în confruntarea cu Universitatea Craiova și 0-1 în runda precedentă în fața celor de la FC Voluntari.

La polul opus, giuleștenii au avut un start de campionat foarte solid sub comanda lui Daniel Pancu. Rapid ocupă locul al doilea în clasament înaintea acestei runde, având la activ 7 puncte.

Bucureștenii vin după două victorii importante, 1-0 cu Sepsi OSK și un succes clar, 3-1, împotriva fostei campioane CFR Cluj. Singurii pași greșiți ai alb-vișiniilor au fost făcuți în duelul cu FC Botoșani, încheiat la egalitate, scor 1-1.

Adrian Mihalcea este așteptat să trimită pe teren un modul 4-2-3-1, în timp ce Daniel Pancu va replica, cel mai probabil, cu o așezare 4-3-3.

UTA Arad (4-2-3-1): Gorcea - A. Dorobanțu, Benga, Pospielov, Padula - Sota, Odada - Tzionis, A. Roman, Pitu - M. Coman Banca de rezerve: Tordai, Bădescu, Abdallah, Ouaneh, Sinani, Țăroi, Papeau Antrenor: Adrian Mihalcea

Rapid București (4-3-3): Aioani - D. Ciobotariu, Pașcanu, Kramer, Sălceanu - Grameni, Vulturar, Bubanja - Moruțan, Kodor, Al. Dobre Banca de rezerve: Ungureanu, Petrila, Senciuc, C. Ignat, Graovac, Niculcea, A. Șucu, Celik, El Sawy, Kamara, Jambor, Burmaz, Onea, Cr. Manea Absenți: Stojilkovic este indisponibil, fiind în urmă cu pregătirea fizică Antrenor: Daniel Pancu

Partida de pe stadionul Francisc Neumann va fi condusă la centru de Cătălin Roman, ajutat la cele două linii de asistenții Florin Neacșu și Adrian Alexandru. În camera VAR se vor afla Viorel Cojocaru, în calitate de arbitru principal VAR, și Sebastian Gheorghe, ca asistent VAR.