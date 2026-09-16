Adrian Petru Luca, un om de afaceri din Banat, ar urma să recupereze 2.196.598 de lei și 137.000 de euro de la Andreea Coman, fostă Miss România, după ce Tribunalul București a dispus anularea mai multor donații făcute în perioada în care cei doi au avut o relație extraconjugală. Hotărârea instanței nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare.

Instanța nu a dat însă câștig de cauză susținerilor omului de afaceri potrivit cărora ar fi fost determinat să facă respectivele donații prin manipulare sentimentală. Judecătorii au respins această argumentație, iar restituirea sumelor a fost stabilită în legătură cu regimul bunurilor comune ale soților, potrivit clujust.ro.

În proces au fost analizate mai multe operațiuni prin care Andreea Coman a primit bani sau bunuri. Prima categorie a donațiilor a însumat 903.808 lei și 137.000 de euro, iar instanța a dispus restituirea acestora.

O a doua categorie, reprezentând donații indirecte, a fost evaluată la 1.292.790,42 lei. Și în cazul acestora Tribunalul București a dispus restituirea.

În total, suma stabilită prin hotărâre ajunge la 2.196.598 de lei și 137.000 de euro.

Acțiunea inițială a lui Adrian Petru Luca avea un obiect mai restrâns. El ceruse anularea unor donații în valoare de 399.651 de lei și 182.410 euro și restituirea bunurilor și sumelor aferente.

Adrian Petru Luca a susținut în fața instanței că relația cu Andreea Coman a durat mai mult de doi ani și că, în acest interval, i-a oferit sume importante de bani, bijuterii, haine și alte bunuri de valoare.

Printre cheltuielile menționate în dosar s-au aflat vacanțe, bijuterii și alte bunuri de lux. În lunile iulie și august 2020 au fost efectuate mai multe tranzacții la comercianți de profil, unele dintre ele de ordinul zecilor de mii de euro.

În aceeași perioadă au fost făcute și plăți pentru două autoturisme BMW, unul în valoare de peste 311.000 de lei, iar celălalt de peste 431.000 de lei. Mașinile au fost înregistrate pe numele femeii.

În dosar au mai fost invocate sume folosite pentru achiziționarea unui apartament din București, a două locuri de parcare și a unei anexe. Potrivit susținerilor reclamantului, proprietățile urmau să reprezinte locuința comună a celor doi, lucru care nu s-a mai întâmplat.

Omul de afaceri a afirmat că a făcut aceste cheltuieli într-un context în care considera că relația urma să se transforme într-o familie. El a susținut că femeia îi vorbea despre iubire, despre o posibilă căsătorie, despre întemeierea unei familii și despre mutarea împreună.

Potrivit afirmațiilor sale, după ce a primit bani și bunuri, comportamentul acesteia s-ar fi schimbat, iar întâlnirile dintre cei doi ar fi devenit tot mai rare. Luca a susținut inclusiv că femeia ar fi avut alte relații și că legătura cu el ar fi urmărit obținerea unor avantaje materiale.

În sprijinul afirmațiilor sale au fost depuse și conversații purtate pe WhatsApp.

Omul de afaceri a mai susținut că în perioada respectivă se afla într-o stare fizică și psihică precară, ceea ce, în opinia sa, l-ar fi făcut mai ușor de influențat.

Andreea Coman a cerut respingerea acțiunii și a contestat acuzațiile de manipulare. Ea a recunoscut existența relației, care ar fi durat aproximativ doi ani, dar a susținut că și ea a crezut într-un viitor comun.

Fosta Miss România a afirmat că situația s-a deteriorat după ce a aflat că Adrian Petru Luca era în continuare căsătorit și că nu intenționa să divorțeze. Ea a mai susținut că, la începutul relației, acesta i-ar fi spus că este divorțat și că ulterior i-ar fi oferit explicații diferite cu privire la situația sa familială.

Potrivit apărării sale, banii și bunurile primite au fost oferite voluntar în timpul relației și nu au rezultat dintr-un plan prin care să îl determine pe omul de afaceri să facă respectivele cheltuieli.

Tribunalul București nu a considerat dovedită existența unor manevre frauduloase prin care Andreea Coman să-l fi determinat intenționat pe Adrian Petru Luca să facă donațiile.

Judecătorii au apreciat că simplul fapt că relația s-a încheiat, că planurile privind căsătoria nu s-au concretizat sau că viitorul comun imaginat de una dintre părți nu a mai existat nu este suficient pentru a demonstra un dol.

Prin urmare, argumentul principal potrivit căruia donațiile ar fi fost obținute prin manipulare sentimentală nu a fost admis.

Anularea donațiilor a fost legată de o altă problemă juridică. Instanța a reținut că sumele și bunurile proveneau din patrimoniul comun al soților, iar pentru efectuarea unor asemenea acte era necesar și consimțământul soției.

Astfel, restituirea stabilită de instanță nu reprezintă o concluzie potrivit căreia Andreea Coman l-ar fi înșelat sentimental pe omul de afaceri, ci consecința juridică a modului în care au fost făcute donațiile din bunurile comune.

În dosar au existat și alte cereri privind anularea unor acte. Instanța a respins solicitările referitoare la anumite declarații de renunțare, apreciind că acestea nu reprezentau donații indirecte, ci erau legate de o înțelegere amiabilă și de reluarea relației.

Andreea Coman este originară din Pitești și a absolvit Facultatea de Drept. Ea a câștigat titlul Miss Supranational România în 2018 și Miss International România în 2019, reprezentând ulterior România în competițiile internaționale aferente acestor concursuri.

Hotărârea Tribunalului București prevede și plata unor cheltuieli de judecată. Adrian Petru Luca trebuie să îi achite Andreei Coman 32.106 lei, reprezentând o parte din onorariul avocatului, precum și 6.722 de lei unei interveniente forțate, fosta sa soție. La rândul său, Andreea Coman a fost obligată să îi plătească fostei soții a omului de afaceri suma de 6.722 de lei. Sentința pronunțată la 20 iulie nu este definitivă. Părțile pot formula apel în termen de 30 de zile de la comunicarea hotărârii.