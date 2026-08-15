Doliu în lumea frumuseții. Putri Andriani Juficha, câștigătoarea titlului Miss Earth Indonezia 2025, a murit pe 14 august, chiar în ziua în care împlinea 26 de ani, potrivit People. Cauza morții nu a fost anunțată până în prezent de familie sau de reprezentanții organizației Miss Earth Indonesia. Pe forumurile dedicate concursurilor de frumusețe au apărut informații potrivit cărora tânăra ar fi suferit un stop cardiac.

Organizatorii concursului de frumusețe din Indonezia și-au exprimat regretul după moartea tinerei și au transmis un mesaj pentru familia acesteia.

„Transmitem cele mai sincere condoleanțe pentru trecerea în neființă a lui Putri Andriani Juficha. Ne rugăm ca defuncta să se odihnească în pace cu Dumnezeu și ca familia ei să găsească puterea de a depăși această durere”, au arătat aceștia.

Prietenii tinerei și persoanele apropiate au distribuit pe rețelele de socializare fotografii și mesaje de adio.

„Zbor lin, draga mea Pijey”,

„Odihnește-te în pace, frumoaso”.

Născută pe 14 august 2000, Putri Andriani Juficha era una dintre figurile cunoscute ale concursurilor de frumusețe din Indonezia. Ea a câștigat titlul Miss Earth Indonezia 2025 și și-a reprezentat țara la competiția internațională Miss Earth.

În același an, tânăra a obținut poziția de vicecampioană la Miss Grand Indonesia, rezultat care i-a consolidat statutul în lumea concursurilor de frumusețe.

Pe rețelele de socializare, cei dragi au descris-o ca fiind dedicată și muncitoare, apreciată pentru profesionalism și atitudinea deschisă.

Putri Andriani Juficha era activă pe Instagram, unde avea peste 214.000 de urmăritori. Ultima sa postare a apărut pe internet în 21 iulie și era legată de un mesaj de susținere pentru fotbalistul Lamine Yamal.

Recent, industria internațională a frumuseții a fost zguduită de moartea neașteptată a LaToya Malcolm, actriță, instructoare de dans și fostă finalistă Miss Universe Jamaica 2024. Tânăra avea doar 35 de ani și era cunoscută atât pentru activitatea sa artistică, cât și pentru participarea la prestigiosul concurs de frumusețe.