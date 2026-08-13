A murit Nicolae Ulieru, fostul purtător de cuvânt al SRI

Fostul purtător de cuvânt al Serviciului Român de Informații, Nicolae Ulieru, a murit joi dimineața, potrivit unui anunț al familiei.

„Iubitul nostru soț, tată, bunic și frate și-a încheiat în această dimineață lucrarea în lume și a plecat împăcat dintre noi, întru regăsirea Cuvântului niciodată rostit. Odihnească-se în pace”, a scris familia colonelului Nicolae Ulieru.

Fostul purtător de cuvânt al SRI era născut pe 23 mai 1941. Nicolae Ulieru a fost primul și cel mai longeviv purtător de cuvânt al Serviciului Român de Informații.

În urmă cu trei ani, colonelul (r) a fost prezent la un podcast HAI ROMÂNIA, alături de jurnaliștii EVZ Robert Turcescu, Mirel Curea.

Nicolae Ulieru spunea atunci că, de obicei, cariera unui om politic se împletește strâns cu serviciile secrete ale României. Totuși, personalitățile puternice reușesc să întoarcă în favoarea lor această relație. Acesta i-a dat ca exemplu în acest sens pe foștii președinți Ion Iliescu și Traian Băsescu.

„Sigur că opinia serviciilor de informații în privința carierei unui om politic contează, dar depinde și de omul politic respectiv. Dacă omul politic e o personalitate puternică, cum a fost de pildă Ion Iliescu, cum a fost Traian Băsescu... Traian Băsescu a fost o personalitate puternică, din păcate s-a dovedit a fi un mic ticălos. El se servește de puterea serviciilor de informații. Dacă omul respectiv e un molâu, un oarecare, serviciile îl încalecă și îl mânuiesc după cum vor, nu în interesul național", a dezvăluit invitatul.

Referitor la dosarul exploziv cu care s-a confruntat fostul președinte, Nicoale Ulieru a spus că după cel de-al doilea mandat, acestuia i s-a atras atenția de către SUA să rămână mai discret în viața politică, lucru care nu s-a concretizat.

„Lui Băsescu americanii i-au spus, după ce și-a încheiat cel de-al doilea mandat, gata, ai făcut ce-ai făcut. I s-a transmis să se oprească și să-și vadă de pensie și de nepoți. Or el nu s-a potolit. A făcut partidul, a încercat să dea din umeri și din coate în continuare".

El a mai afirmat că în cadrul serviciilor secrete sunt mai multe grupări, fiecare cu preferințele sale, însă linia politică o dă mereu directorul SRI. „Sunt diverse orientări, unii sunt cu unul, unii sunt cu altul șamd. Fac comparația cu ce era SRI în anii 90-97 cu ceea ce s-a întâmplat după. Măgureanu (n.red. - fostul direct al SRI Virgil Măgureanu), conducea serviciul cu o mână de fier într-o mănușă de catifea. Avea această abilitate ca atunci când vorbea cu tine, oricine ai fi fost, să îți dea impresia că discută de la egal la egal.