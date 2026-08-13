O captură realizată de poliția din Ecuador, în apropierea frontierei cu Columbia, a atras atenția printr-un detaliu neobișnuit: sute de pachete de cocaină descoperite într-un camion erau inscripționate cu imaginea atacantului norvegian Erling Haaland, potrivit AP.

Intervenția autorităților a avut loc pe autostrada Pan-Americană, în zona Guagua Negro, în apropierea orașului Tulcán. Polițiștii antidrog au acționat după ce au primit o informație anonimă și au oprit un camion considerat suspect.

Controlul vehiculului a scos la iveală existența unui compartiment construit special pentru ascunderea drogurilor. În interior au fost găsite 370 de pachete, care conțineau, potrivit autorităților ecuadoriene, un total de 469 de kilograme de cocaină.

O persoană a fost reținută în urma operațiunii.

Fotografiile făcute publice de poliție arată pachetele scoase din spațiul ascuns al camionului. Pe ambalaje apare în mod repetat chipul lui Erling Haaland, unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști ai momentului.

Autoritățile nu au explicat deocamdată de ce traficanții au ales imaginea atacantului norvegian. Nu există niciun element care să indice o legătură între Haaland și transportul de droguri descoperit în Ecuador.

Folosirea unor fotografii sau nume asociate unor persoane cunoscute pe pachetele cu droguri nu este o practică fără precedent.

Astfel de imagini pot avea, potrivit informațiilor prezentate în cazul capturilor de acest tip, rolul unor marcaje interne. Ele pot ajuta la identificarea unei anumite grupări, a producătorului sau a destinatarului transportului.

Haaland nu este primul fotbalist a cărui imagine a fost găsită pe ambalaje de droguri. În trecut, fotografia lui Lionel Messi a fost identificată pe un transport de stupefiante confiscat de autorități.

În cazul capturii din Ecuador, însă, nu există în prezent informații care să sugereze că fotbalistul norvegian ar avea vreo legătură cu marfa sau cu rețeaua implicată în transport.

Autoritățile din Ecuador au estimat că încărcătura confiscată ar fi avut o valoare de aproximativ 842.000 de dolari pe piața internă.

Prețul ar fi crescut considerabil în cazul în care cocaina ar fi ajuns la destinații externe. Potrivit estimărilor poliției, valoarea transportului ar fi depășit 11 milioane de dolari în Statele Unite și ar fi ajuns la aproximativ 19,6 milioane de dolari pe piața europeană.

Ecuadorul reprezintă un punct important în traseele internaționale de trafic de droguri. Rețelele care operează în această țară au conexiuni cu grupări criminale din Columbia și Mexic, iar Statele Unite și Europa se numără printre principalele piețe de destinație.

Conform autorităților, aproximativ 80% din drogurile transportate prin Ecuador provin din Columbia, în timp ce restul provin din Peru.

Captura are loc în contextul unei ample lupte împotriva traficului de droguri desfășurate de autoritățile ecuadoriene.

În prima jumătate a anului, poliția a anunțat confiscarea a aproximativ 80 de tone de droguri. În 2025, cantitatea confiscată s-a apropiat de 215 tone, cea mai mare parte fiind reprezentată de cocaină.

În 2024, autoritățile au raportat o cantitate confiscată și mai mare, de aproape 295 de tone.

Deși imaginile lui Haaland de pe pachete au făcut captura să iasă în evidență, pentru anchetatori acest detaliu ar putea avea mai degrabă o funcție de identificare în interiorul rețelei de trafic decât să reprezinte o asociere întâmplătoare cu fotbalistul.