Eliminarea surprinzătoare a Braziliei în optimile de finală ale Cupei Mondiale din 2026, după înfrângerea cu 2-1 în fața Norvegiei, marchează începutul unei noi etape pentru naționala sud-americană. Selecționerul Carlo Ancelotti a transmis un mesaj de încredere după eșecul de la New York și a anunțat că obiectivul principal este construirea unei echipe capabile să cucerească, în viitor, al șaselea titlu mondial din istorie.

La conferința de presă de după meci, tehnicianul italian a recunoscut că parcursul Braziliei la turneul final a fost sub așteptări, însă consideră că eliminarea trebuie privită ca punctul de plecare pentru reconstrucția echipei.

„Nu cred că acesta este sfârșitul, ci începutul unui nou ciclu. Nu am avut un parcurs bun la Cupa Mondială și trebuie să continuăm să muncim”, a declarat Ancelotti.

Antrenorul, care și-a prelungit recent contractul cu Federația Braziliană până în 2030, spune că dezamăgirea provocată de eliminare trebuie transformată într-o motivație pentru viitor.

„Vom accepta această înfrângere și o vom folosi ca sursă de motivație pentru noul ciclu. Este un rezultat foarte dezamăgitor, dar avem un lot foarte bun, iar jucătorii au depus eforturi mari, chiar dacă am pierdut. Acum trebuie să analizăm ce s-a întâmplat și să vedem ce putem face diferit”, a explicat italianul.

Selecționerul a identificat deja una dintre principalele probleme ale echipei.

„Este evident că la mijlocul terenului trebuie să schimbăm anumiți jucători. Avem nevoie de fotbaliști noi și de tinere talente”, a afirmat el.

Ancelotti a început deja acest proces de întinerire, oferindu-le șanse atacanților Endrick și Rayan, ambii în vârstă de doar 19 ani.

„Echipa națională are un lot solid și jucători cu multă calitate. Sunt convins că vor apărea și alte talente care vor întări această generație”, a adăugat selecționerul.

Reconstrucția Braziliei ar putea coincide și cu despărțirea de unul dintre cei mai importanți jucători ai ultimelor două decenii.

Neymar, ajuns la 34 de ani, și-a exprimat deja intenția de a se retrage din echipa națională după actualul ciclu, ceea ce ar însemna încheierea unei cariere impresionante în tricoul Selecao.

Intrat pe teren în repriza secundă a meciului cu Norvegia, starul brazilian a înscris singurul gol al echipei sale, transformând un penalty în minutele de prelungire. Reușita a venit însă prea târziu pentru a mai schimba soarta calificării.

După o carieră impresionantă la nivelul cluburilor, unde a cucerit cele mai importante trofee europene, Carlo Ancelotti traversează primul eșec major ca selecționer.

„Toată lumea este profund întristată, la fel ca suporterii, iar acest lucru este firesc. Trebuie să reacționăm rapid. Încerc să fiu un exemplu pentru toți. Am iubit întotdeauna fotbalul și voi continua să-mi fac meseria cu aceeași pasiune”, a spus italianul.

Tehnicianul consideră că prima repriză a aparținut echipei sale, care și-a creat suficiente ocazii pentru a deschide scorul.

„Am avut multe ocazii. Am dominat jocul, însă Norvegia s-a apărat foarte bine. Adversarii și-au poziționat jucătorii foarte sus, iar o presiune excesivă din partea noastră ar fi fost riscantă”, a explicat selecționerul.

În partea a doua a meciului, Ancelotti a încercat să schimbe soarta partidei prin introducerea lui Endrick și, ulterior, a lui Neymar.

„Endrick a intrat pentru a ne oferi mai multă profunzime și calitate în atac, iar apoi l-am introdus și pe Neymar. Am încercat să menținem intensitatea și să presăm sus, însă Norvegia și Haaland au început să profite de spațiile create”, a recunoscut el.

Partida de la New York a început cu emoții pentru nordici. Patrick Berg a înscris încă din minutul 4, însă golul a fost anulat pentru ofsaid.

Brazilia a primit apoi un penalty în minutul 14, după intervenția VAR, însă Bruno Guimarães nu l-a putut învinge pe portarul Ørjan Nyland, unul dintre cei mai buni oameni ai meciului.

După pauză, Endrick a ratat o ocazie uriașă singur cu portarul, iar Nyland a continuat recitalul de parade.

Momentul decisiv a venit în minutul 80, când Antonio Nusa a centrat perfect, iar Erling Haaland a înscris cu o lovitură de cap imparabilă. Superstarul norvegian a închis apoi meciul în minutul 90, cu un șut spectaculos de la marginea careului, ajungând la șapte goluri marcate la această ediție a Cupei Mondiale.

Brazilia a redus din diferență abia în minutul 90+9, după un nou penalty acordat în urma unei intervenții a VAR. Neymar a transformat lovitura de pedeapsă, însă timpul rămas nu a mai fost suficient pentru o revenire.

Victoria cu 2-1 reprezintă unul dintre cele mai importante momente din istoria fotbalului norvegian. Pentru prima dată, Norvegia ajunge în sferturile de finală ale Cupei Mondiale și va înfrunta Anglia, care a eliminat Mexicul cu scorul de 3-2.