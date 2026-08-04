Autoritățile braziliene au declanșat o vastă acțiune împotriva unui grup format din opt bărbați. Aceștia sunt bănuiți că au pregătit, prin intermediul aplicației Telegram, acțiuni violente orientate împotriva principalelor instituții din capitala Brasilia în perioada scrutinului prezidențial programat pentru luna octombrie, conform AFP.

Intervenția forțelor de ordine a urmărit neutralizarea din timp a unor eventuale acte de o violență extremă îndreptate împotriva sediului președinției, ale parlamentului, ale Curții Supreme și ale sediilor ministeriale.

Membrii grupului vizat au vârste cuprinse între 19 și 31 de ani. Aceștia utilizau rețeaua Telegram pentru a coordona pregătirile și pentru a face schimb de informații extrem de periculoase.

Secretarul pentru drepturi digitale, Victor Fernandes, a oferit detalii în cadrul unei conferințe de presă despre activitatea suspecților. Oficialul a precizat că persoanele vizate făceau parte din „două grupuri publice pe platforma Telegram care partajau informaţii privind planificarea de atentate în Brasilia” în timpul procesului electoral.

Oamenii legii au efectuat percheziții și au ridicat calculatoarele și telefoanele mobile folosite de cei anchetați. Totuși, forțele de ordine nu au efectuat arestări și nu au descoperit armament sau substanțe explozive în posesia acestora.

Ancheta a reliefat faptul că cei opt bărbați sunt stabiliți în cinci state diferite ale Braziliei, nu se cunoșteau direct în viața reală și nu figurau cu antecedente penale. Printre ei se numără și un tânăr care urmează cursurile unui seminar dintr-o mănăstire localizată în regiunea Pernambouc.

Conform datelor furnizate de Poliția civilă printr-un comunicat oficial, persoanele cercetate distribuiau „manuale de fabricaţie pentru dispozitive explozive” şi purtau convorbiri legate de „invadarea clădirilor, selectarea ţintelor, formare tactică, recrutare regională”.

Cercetările curente urmăresc „clarificarea gradului de organizare şi a nivelului de dezvoltare a acţiunilor” preconizate. Încadrarea juridică vizează fapte precum asocierea de răufăcători și apologia crimei, în timp ce posibilitatea unei încadrări de natură teroristă este exclusă „în acest stadiu”.

Extinderea investigației vizează și modul în care aplicațiile de mesagerie permit distribuirea unor astfel de materiale periculoase pe canalele lor.

Reprezentanții statului au solicitat Agenției naționale de protecție a datelor să analizeze situația pentru a stabili „dacă Telegram nu cumva şi-a încălcat obligaţia de a împiedica circulaţia masivă a conţinuturilor delicte”, conform precizărilor făcute de Victor Fernandes.

Contextul legal din Brazilia s-a înăsprit recent, după ce în primăvară a fost aprobat un cadru normativ ce crește nivelul de responsabilitate al rețelelor sociale și al platformelor din mediul online cu privire la conținutul distribuit de utilizatori.

Analiza mesajelor arată că intențiile grupului nu aveau o orientare doctrinară specifică, vizând mai degrabă destabilizarea generală a statului.

Conducătorul direcției de informații din cadrul Poliției civile din Brasilia, Maurilio Coelho, a explicat că persoanele implicate acționau împotriva „sistemului politic în ansamblul său, fără a face distincţie între stânga şi dreapta” și fără să aibă ca țintă directă nume concrete din politică.

Climatul electoral actual din Brazilia este unul extrem de tensionat. Actualul șef al statului, Luiz Inacio Lula da Silva, candidează pentru a obține un nou mandat. Principalul său contracandidat din zona de dreapta este Flavio Bolsonaro. Acesta din urmă este fiul fostului președinte Jair Bolsonaro, aflat în executarea unei pedepse cu închisoarea de 27 de ani pentru implicare într-o tentativă de lovitură de stat.

Instabilitatea politică din capitală are antecedente recente. La scurt timp după preluarea mandatului de către actualul președinte, în ianuarie 2023, susținătorii fostului lider au pătruns violent în sediile principalelor instituții din capitală solicitând intervenția armatei. Acele evenimente au fost calificate de instanțe drept o încercare de răsturnare a ordinii constituționale, fapt ce a dus ulterior la condamnarea fostului președinte.