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Curtea Supremă din Bulgaria a autorizat schimbarea legală a sexului în patru cazuri, pentru prima dată din 2020

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Curtea Supremă din Bulgaria a autorizat schimbarea legală a sexului în patru cazuri, pentru prima dată din 2020
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Din cuprinsul articolului

Curtea de Casaţie din Bulgaria a aprobat, în patru cazuri, schimbarea legală a sexului, într-o premieră după 2020. Deciziile au fost pronunţate în ultimele zile, după o hotărâre a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE).

Curtea Supremă din Bulgaria a autorizat schimbarea legală a sexului în patru cazuri

Potrivit site-ului juridic Lex.bg, trei hotărâri şi o ordonanţă au fost emise de completuri diferite ale celei mai înalte instanţe bulgare în materie civilă şi penală.

Într-una dintre decizii, judecătorii au stabilit că respingerea unei cereri exclusiv pe baza unei definiţii biologice a sexului, a unor argumente morale sau religioase ori a absenţei unei legislaţii detaliate ar putea reprezenta o formă de tratament inegal.

Un raport publicat în septembrie 2025 de Agenţia pentru Drepturile Fundamentale a UE arăta că Bulgaria şi Ungaria erau singurele state membre care nu ofereau nicio posibilitate de recunoaştere juridică a genului.

Dosarele în curs, suspendate de Curtea de Casație

În Bulgaria, Curtea de Casaţie a demarat în 2020 o procedură menită să unifice practica instanţelor, ceea ce a dus la suspendarea tuturor dosarelor aflate în curs de soluţionare.

Ulterior, în 2023, aceeaşi instanţă a decis că legislaţia bulgară nu permite modificarea menţiunilor privind sexul, numele şi numărul de identificare personal în documentele de stare civilă ale unei persoane transgender.

transgender

transgender. Sursa foto: AI

O parte dintre judecătorii Curţii au considerat însă că această interpretare ar putea intra în contradicţie cu dreptul Uniunii Europene şi au solicitat un punct de vedere din partea CJUE.

CJUE a stabilit că judecătorii din Bulgaria nu pot fi obligați să respecte deciziile Curții Supreme

La 12 martie anul acesta, CJUE a stabilit că legislaţia europeană nu permite existenţa unor norme care împiedică modificarea datelor referitoare la sex, nume şi numărul de identificare ale unui cetăţean care şi-a exercitat dreptul la liberă circulaţie şi şedere într-un alt stat membru.

Totodată, instanţa europeană a precizat că judecătorii naţionali nu pot fi obligaţi să urmeze interpretarea instanţei supreme a Bulgariei atunci când aceasta împiedică aplicarea dreptului Uniunii Europene.

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