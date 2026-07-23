Curtea Supremă din Bulgaria a autorizat schimbarea legală a sexului în patru cazuri, pentru prima dată din 2020
- Iuliu Vlădescu
- 23 iulie 2026, 07:43
Curtea de Casaţie din Bulgaria a aprobat, în patru cazuri, schimbarea legală a sexului, într-o premieră după 2020. Deciziile au fost pronunţate în ultimele zile, după o hotărâre a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE).
Curtea Supremă din Bulgaria a autorizat schimbarea legală a sexului în patru cazuri
Potrivit site-ului juridic Lex.bg, trei hotărâri şi o ordonanţă au fost emise de completuri diferite ale celei mai înalte instanţe bulgare în materie civilă şi penală.
Într-una dintre decizii, judecătorii au stabilit că respingerea unei cereri exclusiv pe baza unei definiţii biologice a sexului, a unor argumente morale sau religioase ori a absenţei unei legislaţii detaliate ar putea reprezenta o formă de tratament inegal.
Un raport publicat în septembrie 2025 de Agenţia pentru Drepturile Fundamentale a UE arăta că Bulgaria şi Ungaria erau singurele state membre care nu ofereau nicio posibilitate de recunoaştere juridică a genului.
Dosarele în curs, suspendate de Curtea de Casație
În Bulgaria, Curtea de Casaţie a demarat în 2020 o procedură menită să unifice practica instanţelor, ceea ce a dus la suspendarea tuturor dosarelor aflate în curs de soluţionare.
Ulterior, în 2023, aceeaşi instanţă a decis că legislaţia bulgară nu permite modificarea menţiunilor privind sexul, numele şi numărul de identificare personal în documentele de stare civilă ale unei persoane transgender.
O parte dintre judecătorii Curţii au considerat însă că această interpretare ar putea intra în contradicţie cu dreptul Uniunii Europene şi au solicitat un punct de vedere din partea CJUE.
CJUE a stabilit că judecătorii din Bulgaria nu pot fi obligați să respecte deciziile Curții Supreme
La 12 martie anul acesta, CJUE a stabilit că legislaţia europeană nu permite existenţa unor norme care împiedică modificarea datelor referitoare la sex, nume şi numărul de identificare ale unui cetăţean care şi-a exercitat dreptul la liberă circulaţie şi şedere într-un alt stat membru.
Totodată, instanţa europeană a precizat că judecătorii naţionali nu pot fi obligaţi să urmeze interpretarea instanţei supreme a Bulgariei atunci când aceasta împiedică aplicarea dreptului Uniunii Europene.