Curtea de Casaţie din Bulgaria a aprobat, în patru cazuri, schimbarea legală a sexului, într-o premieră după 2020. Deciziile au fost pronunţate în ultimele zile, după o hotărâre a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE).

Potrivit site-ului juridic Lex.bg, trei hotărâri şi o ordonanţă au fost emise de completuri diferite ale celei mai înalte instanţe bulgare în materie civilă şi penală.

Într-una dintre decizii, judecătorii au stabilit că respingerea unei cereri exclusiv pe baza unei definiţii biologice a sexului, a unor argumente morale sau religioase ori a absenţei unei legislaţii detaliate ar putea reprezenta o formă de tratament inegal.

Un raport publicat în septembrie 2025 de Agenţia pentru Drepturile Fundamentale a UE arăta că Bulgaria şi Ungaria erau singurele state membre care nu ofereau nicio posibilitate de recunoaştere juridică a genului.

În Bulgaria, Curtea de Casaţie a demarat în 2020 o procedură menită să unifice practica instanţelor, ceea ce a dus la suspendarea tuturor dosarelor aflate în curs de soluţionare.

Ulterior, în 2023, aceeaşi instanţă a decis că legislaţia bulgară nu permite modificarea menţiunilor privind sexul, numele şi numărul de identificare personal în documentele de stare civilă ale unei persoane transgender.

O parte dintre judecătorii Curţii au considerat însă că această interpretare ar putea intra în contradicţie cu dreptul Uniunii Europene şi au solicitat un punct de vedere din partea CJUE.

La 12 martie anul acesta, CJUE a stabilit că legislaţia europeană nu permite existenţa unor norme care împiedică modificarea datelor referitoare la sex, nume şi numărul de identificare ale unui cetăţean care şi-a exercitat dreptul la liberă circulaţie şi şedere într-un alt stat membru.

Totodată, instanţa europeană a precizat că judecătorii naţionali nu pot fi obligaţi să urmeze interpretarea instanţei supreme a Bulgariei atunci când aceasta împiedică aplicarea dreptului Uniunii Europene.