WhatsApp lucrează la noi opțiuni de personalizare pentru utilizatorii de Android. Aplicația pregătește teme de chat care vor permite schimbarea aspectului conversațiilor, inclusiv prin folosirea unor fundaluri animate. Noua funcție a fost identificată în versiunea 2.26.31.2 a WhatsApp Beta pentru Android, potrivit Computerhoy.20minutos.es.

Noile opțiuni vor fi împărțite în trei categorii: Featured, Doodle și Minimalist. Fiecare categorie va avea un stil diferit și le va permite utilizatorilor să aleagă aspectul care li se potrivește.

Categoria Featured va ieși în evidență prin fundalurile animate. Elementele grafice nu vor rămâne statice, ci se vor deplasa lent în spatele mesajelor.

WhatsApp nu a anunțat încă data la care noile teme ar putea fi disponibile pentru publicul larg.

WhatsApp pare să fi ales animații discrete pentru ca acestea să nu distragă atenția de la conversație.

„Featured” va fi cea mai importantă categorie datorită fundalurilor animate. Spre deosebire de un fundal static convențional, elementele din aceste imagini se vor mișca lent și treptat.

Limitarea vitezei animațiilor are și o componentă legată de accesibilitate. Mișcările rapide pot fi deranjante pentru unele persoane, astfel că efectele vor fi mai discrete.

Scopul este ca fundalurile să ofere un aspect mai dinamic conversațiilor, fără să devină mai vizibile decât mesajele.

Utilizatorii care preferă un design familiar vor avea la dispoziție categoria Doodle.

Aceasta va readuce modelele cu desene specifice WhatsApp, un element vizual asociat de mai mulți ani cu aplicația. Opțiunea este destinată celor care vor un fundal mai decorativ, dar fără animații.

La polul opus se află categoria Minimalist, destinată utilizatorilor care preferă un aspect cât mai simplu.

În modul luminos, această temă va folosi un fundal alb, iar în modul întunecat va trece la un fundal închis. Modelele și elementele grafice suplimentare vor fi eliminate.

Noua funcție nu se va limita la fundal. WhatsApp va adapta automat și culoarea bulelor de chat în funcție de tema aleasă.

Aplicația va selecta o nuanță care să se potrivească cu fundalul și să păstreze un contrast suficient pentru ca mesajele să poată fi citite ușor.

Utilizatorii vor putea însă să modifice ulterior culoarea bulelor și să aleagă o altă variantă, dacă nu sunt mulțumiți de opțiunea selectată automat.

Pentru moment, noile teme rămân în faza de dezvoltare. WhatsApp trebuie să activeze mai întâi funcția pentru testerii beta, înainte ca aceasta să poată fi lansată pentru toți utilizatorii de Android.