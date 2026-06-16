Utilizatorii WhatsApp de pe Android vor observa în curând o schimbare vizibilă în modul în care apar mesajele în conversații, potrivit publicației hdblog.it.

Aplicația testează o nouă funcție care introduce animații pentru afișarea mesajelor, oferind o experiență mai fluidă și mai apropiată de cea disponibilă pe iPhone.

Noutatea a fost identificată în versiunea beta 2.26.23.11 a aplicației WhatsApp pentru Android și este disponibilă momentan pentru un număr limitat de utilizatori care participă la programul de testare.

Deși funcționalitatea aplicației rămâne neschimbată, actualizarea modifică aspectul și dinamica interacțiunii din chat-uri.

Potrivit publicației italiene HDblog, noua funcție introduce un efect vizual care face ca mesajele să nu mai apară instantaneu în conversație. În schimb, acestea sunt afișate printr-o animație discretă, menită să creeze o tranziție mai naturală între momentul trimiterii și afișarea efectivă a mesajului.

Efectul este activat atunci când ultimul mesaj din conversație se află în apropierea câmpului de introducere a textului. Astfel, utilizatorii vor observa o continuitate vizuală mai pronunțată între acțiunea de trimitere și apariția mesajului în fereastra de chat.

Aceeași abordare este utilizată și pentru mesajele primite, astfel încât experiența să rămână coerentă indiferent de direcția comunicării.

Potrivit HDblog, scopul actualizării este de a face experiența de utilizare „mai puțin statică și mai modernă”, fără a modifica funcțiile esențiale ale aplicației.

Noua animație se înscrie într-o serie de modificări vizuale introduse de WhatsApp în ultimele luni. Platforma a adăugat anterior animații pentru trimiterea imaginilor, GIF-urilor și stickerelor, încercând să ofere o experiență mai fluidă și mai atractivă din punct de vedere vizual.

Compania dezvoltă constant elemente de design care să apropie experiența Android de cea oferită utilizatorilor iOS, reducând diferențele dintre cele două ecosisteme.

Deși schimbarea poate părea minoră la prima vedere, astfel de actualizări contribuie la modul în care utilizatorii percep rapiditatea și fluiditatea unei aplicații folosite zilnic de miliarde de persoane la nivel global.

WhatsApp nu impune noul efect vizual tuturor utilizatorilor. Cei care preferă interfața clasică vor avea posibilitatea să dezactiveze animațiile.

Opțiunea este disponibilă în meniul Setări > Accesibilitate, unde apare un nou comutator dedicat animațiilor mesajelor. Astfel, utilizatorii pot alege dacă doresc o experiență mai dinamică sau una tradițională.

Introducerea unei opțiuni de control este importantă și pentru persoanele care preferă o interfață mai simplă sau care utilizează dispozitive mai vechi, unde reducerea animațiilor poate contribui la o experiență mai confortabilă.

În prezent, funcția este disponibilă doar pentru o parte dintre utilizatorii înscriși în programul beta WhatsApp pentru Android. Meta nu a anunțat încă o dată oficială pentru lansarea în versiunea stabilă a aplicației.

Ca în cazul majorității funcțiilor testate în versiunea beta, distribuirea se va face treptat în următoarele săptămâni sau luni, în funcție de rezultatele testelor și de feedback-ul primit din partea utilizatorilor.