Horoscopul lui Dom’ Profesor,  20 august 2026. Pentru un pumn de dolari    

Pe 20 august s-au născut H.P. Lovecraft, Rajiv Gandhi, Carla Fracci, Andrei Koncealovski, surorile Kessler, Ionel Brătianu, Octav Onicescu, Zoe Dumitrescu-Buşulenga.

"Evenimentul Zilei" din ziua de 20 august 1913 a fost obţinerea pentru prima dată în lume a oţelului inoxidabil la Sheffield de către britanicul Harry Brearley (era să scriu Harry Potter şi nu eram departe de adevăr, multe realizări ştiinţifice şi tehnologice sunt inspirate din magie).

La 20 august 1968 trupele Tratatului de la Varşovia, mai puţin România, invadează Cehoslovacia, punând capăt primei încercări de liberalizare. Era prea devreme...

Acest eveniment mi-a schimbat viaţa. Eram la tabăra de pregătire a olimpicilor de la Bran. Ieşisem al doilea pe ţară la fizică, eram la clasa specială de fizică de la Dimitrie Cantemir, în ultima clasă de liceu. Ne pregăteam pentru Olimpiada internaţională care ar fi avut loc, în luna septembrie, la Viena. Şi eram hotărât, dar nu spusesem la nimeni, să nu mă mai întorc în ţară din Occident!

Poate că acum aş fi fost un pensionar de la NASA, cu un vraf de cărţi scrise şi cu nostalgia că nu am zburat în Cosmos. Dar din cauza evenimentelor s-a contramandat orice ieşire din ţară. România era asediată...

Trebuie să înţelegeţi foarte exact. Când eşti foarte tânăr, un adolescent, poţi emigra cu uşurinţă, îţi poţi purta patria ca praful de pe pantofi.

Dar pe măsură ce îţi edifici personalitatea, cunoşti şi înţelegi mai multe, dragostea de patrie devine o iubire matură, la care nu poţi să renunţi. Ştiţi câte propuneri serioase, cu serviciu şi bani mulţi, am primit să plec din ţară? Douăzeci şi opt!

Dar nu regret şi nici nu o să plec din ţară decât la sfârşit, în Shangri-La, unde mă aşteaptă deja soția, băiatul și prietenii mei.

Numai cine a fost ca mine timp de cincisprezece ani în cincizeci şi două, ba, pardon, cincizeci şi patru de ţări, poate înţelege farmecul ţării de baştină, România.

Da, farmecul ei - cu năravurile noastre de ţărani parveniţi, cu ţiganii noştri, cu beţivii şi curvele noastre, cu corupţii noştri, cu medicii şi profesorii noştri, cu proştii noştri, cu găinarii noştri, cu teutonii noştri, cu matematicienii noștri...

Vedeţi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, cheia este în aceste cuvinte: "ai noştri"! Este vorba de proprietate. Ceva din România asta este şi al meu, îmi aparţine, ne aparţine fiecăruia dintre noi, este prima proprietate cu care venim fiecare pe lume!

TEHERAN - Iranul a anunțat o recompensă de 30.000 de dolari pentru oricine capturează sau ucide un militar american și îl predă forțelor armate iraniene, o mișcare care a atras atenția internațională pe scară largă și a adăugat o nouă dimensiune confruntării escaladante dintre Teheran și Washington.

Șeful armatei iraniene, Amir Hatami, a anunțat inițiativa duminică, în cadrul unei ceremonii în onoarea jurnaliștilor, declarând că aceasta a fost pregătită ca răspuns la „un număr mare de solicitări publice de sprijinire a forțelor armate iraniene”.

Conform schemei, o persoană care capturează sau ucide un militar american și îl predă armatei ar primi 30.000 de dolari, a declarat Hatami. Șeful armatei a adăugat în mod specific că femeile iraniene care efectuează o astfel de operațiune ar primi dublul recompensei standard. Prin urmare, plata mai mare se aplică femeii iraniene care efectuează actul, nu capturării sau uciderii unei femei militare americane.

De asemenea, el a anunțat stimulente suplimentare. Arma folosită într-o operațiune care are ca rezultat capturarea sau uciderea unui militar american va fi achiziționată de Armată la dublul prețului inițial, în timp ce persoana care o va folosi va primi o armă de schimb. Arma folosită în operațiune, a spus Hatami, va fi ulterior păstrată într-un muzeu desemnat.

Anunțul a ridicat, de asemenea, o întrebare cu privire la sursa de finanțare pentru plățile de 30.000 de dolari și la modul în care armata iraniană va finanța schema.

Hatami a descris inițiativa ca parte a „jihadului financiar”, spunând că mulți oameni au căutat să contribuie financiar la forțele armate ale țării în urma războiului recent.

Remarcile lui Hatami indică faptul că inițiativa este înrădăcinată în ceea ce oficialii iranieni descriu drept sprijin financiar popular pentru forțele armate, armata fiind instituția responsabilă de primirea și procesarea militarilor sau rămășițelor capturate.

Oficialii iranieni au subliniat în repetate rânduri contribuțiile publice voluntare la sectorul de apărare al țării în urma războiului de 12 zile din iunie 2025. Sprijinul a inclus donații de numerar, aur și alte obiecte de valoare din partea unor persoane și grupuri care doresc să contribuie la capacitățile de apărare ale țării.

Într-un caz recent, citat în presa iraniană, o femeie din Rafsanjan a donat aur în valoare de 1 miliard de tomani (1 toman= 10 riali) pentru a sprijini capacitățile de apărare ale țării. Donația a fost predată Forței Aerospațiale a Corpului Gărzilor Revoluției Islamice pe 23 aprilie, conform raportului.

Agenția de știri a Republicii Islamice (IRNA) a relatat, de asemenea, pe 23 aprilie, că femeile din Kashan au donat 230 de piese de aur și bijuterii în valoare de 100 de miliarde de riali în două etape, ca parte a campaniei „Cucerirea Khaybar”, lansată pentru a ajuta la repararea și dotarea sistemelor de apărare aeriană și militare ale țării.

Strângerea de fonduri publice s-a extins și dincolo de Iran. În Kashmirul administrat de India, au fost lansate campanii de strângere de asistență financiară pentru persoanele afectate de războiul din Iran, mii de locuitori din Kashmir contribuind cu ce au putut, ca expresie a solidarității cu poporul iranian.

În acest context, recompensa de 30.000 de dolari poate fi considerată de oficialii și susținătorii iranieni ca parte a unui model mai larg de participare populară la apărarea națională, mai degrabă decât ca o simplă cheltuială militară convențională. Anunțul reflectă o narațiune iraniană în care mobilizarea publică și contribuțiile voluntare sunt prezentate ca o componentă importantă a capacității defensive a țării.

Anunțul a atras rapid atenția presei internaționale, mai multe instituții concentrându-se pe natura directă a ofertei și implicațiile acesteia pentru confruntarea mai amplă dintre Iran și SUA.

”The Telegraph” a evidențiat suma de 30.000 de dolari și prevederea conform căreia femeile iraniene ar primi dublul recompensei standard. De asemenea, a relatat declarația lui Hatami conform căreia armele folosite în astfel de operațiuni vor fi în cele din urmă păstrate într-un muzeu.

În mod similar, ”Times of Israel” s-a concentrat asupra structurii inițiativei, menționând că recompensa se aplică atât capturării, cât și uciderii militarilor americani și că plata este dublată pentru femeile iraniene care desfășoară o astfel de operațiune.

În Statele Unite, ”Stars and Stripes”, care deservește comunitatea militară americană, a relatat oferta iraniană în contextul mai larg al prezenței militare americane în regiune.

Alte rapoarte internaționale s-au concentrat asupra chestiunii practice a locului în care ar putea fi implementată schema. Nu a existat nicio desfășurare de forțe terestre americane în Iran în timpul conflictului actual, cu excepția unei operațiuni de salvare din aprilie care a implicat un aviator american doborât. Hatami nu a specificat public circumstanțele sau locul în care un militar american ar trebui capturat sau ucis pentru ca recompensa să fie plătită.

Această ambiguitate a determinat unele rapoarte să interpreteze anunțul în principal ca pe un mesaj politic și de descurajare, mai degrabă decât ca pe un program operațional clar definit. ”IB Times”, de exemplu, a remarcat că detaliile practice ale recompensei au rămas neclare, deoarece anunțul nu a specificat circumstanțele în care vor fi efectuate plățile, plasând în același timp inițiativa în contextul mai larg al represaliilor și descurajării.

Ziarul ”Jerusalem Post” a făcut o legătură între anunț și confruntarea mai amplă din Strâmtoarea Hormuz, relatând avertismentul paralel al lui Hatami conform căruia Statele Unite s-ar confrunta cu consecințe dacă ar încerca să-și asume controlul asupra căii navigabile strategice.

De asemenea, presa indiană a plasat anunțul în contextul impasului continuu dintre Teheran și Washington în legătură cu Hormuz. ”Times of India” a relatat recompensa pe fondul unor tensiuni sporite și a remarcat absența forțelor terestre americane în Iran.

Anunțul a fost corelat cu evaluarea mai amplă a lui Hatami asupra conflictului recent și cu declarațiile sale privind schimbările în echilibrul militar regional.

Între timp, ”New Indian Express” a evidențiat declarația armatei iraniene conform căreia inițiativa a fost dezvoltată în urma unui număr mare de solicitări din partea unor persoane care doresc să ofere sprijin financiar forțelor armate.

Luate per ansamblu, relatările internaționale au tratat în mare măsură anunțul nu ca pe o evoluție izolată, ci ca pe o altă indicație a declarațiilor din ce în ce mai conflictuale din jurul impasului dintre Iran și SUA.

Inițiativa vine, de asemenea, pe fondul unui accent mai larg pus de Iran pe mobilizarea populară ca o componentă a apărării naționale. Oficialii iranieni au căutat să prezinte contribuțiile publice voluntare în timpul și după războiul recent ca o dovadă a sprijinului social pentru forțele armate ale țării și ca o sursă suplimentară de reziliență.

Anunțul a adăugat un element deosebit de nou unei confruntări deja tensionate dintre Teheran și Washington, atrăgând în același timp o atenție internațională reînnoită asupra posturii militare a Iranului, mobilizării populare și avertismentelor cu privire la forțele americane din regiune.

Nu mă mir! Cunoscându-i foarte bine pe iranieni le știu meșteșugul invențiilor și al unei imaginații bogate. Dar de milioanele de dolari puse pe capul lui Salman Rushdie vă mai amintiți? Bună întrebare!

O să trăim și o să vedem, atât timp cât mai avem speranța că mâine este o altă zi!

BERBEC

Pregătește-te ca priveliștea să se îmbunătățească și energia ta să crească - drumul pe care te afli acum îți va oferi o mișcare ușoară și relaxată în următoarele săptămâni. Acest lucru poate crea condițiile perfecte pentru lansarea celei mai recente aventuri sau a celui mai recent proiect de muncă. Orice conflicte sau încercări pe care le vei întâmpina vor fi determinate de personalitate, așa că, dacă înveți când (și cum) să te distanțezi de oamenii enervanți, te vei descurca foarte bine. Nu uita, te poți baza întotdeauna pe tine. Eşti stresat şi încerci să compensezi prin cumpărături şi mâncare. Nu este nicio afacere, cheltuieşti aiurea şi te îngraşi! Încearcă să negociezi, să vezi cum poţi să-ţi aperi interesele.

TAUR

În ciuda a ceea ce spun unii oameni, a fi agresiv nu este același lucru cu a fi nepoliticos, așa că nu te teme să fii insistent astăzi! A fi constant energic nu îți va aduce prea mulți aliați, dar dacă îți scoți la iveală natura mai îndrăzneață ici și colo - exact când poate face cel mai mult bine - vei fi respectat. Există, de asemenea, un mic pericol de a deveni un preș într-o situație profesională. Fiabilitatea ta începe să fie văzută de unii ca fiind o certitudine. Spune clar că îți urmezi propria agendă. Nu-ţi ajunge timpul. Nu este ceva nou, dar astăzi te apasă mai mult. Timpul este bani, reflectezi - şi încerci să-ţi organizezi activitatea, să o faci mai eficientă şi mai profitabilă!

Mulți dintre oamenii din jurul tău sunt excesiv de preocupați de obținerea rezultatelor la proiectele lor preferate în acest moment - atât de mult încât s-ar putea să-și eschiveze responsabilitățile în alte domenii care au legătură cu tine. Așadar, dacă simți că te trec cu vederea, astăzi este ziua să vorbești și să le spui că ai nevoie de puțin din timpul lor. Nu simți că ceea ce ai de spus nu este important. Este important pentru tine și asta este tot ce contează. Astăzi ai tendinţa să fii permanent în ofensivă şi să te exprimi foarte direct. Atenţie, la relaţiile tale sociale, este favorabil să faci concesii parţiale şi/sau compromisuri mărunte.

RAC

Antichitățile, stejarii seculari și persoanele în vârstă par mai importante astăzi. Asta pentru că înveți să înțelegi ce înseamnă rezistența și valoarea lucrurilor care rezistă testului timpului. Creează ceva propriu care va avea sens dincolo de timpul petrecut pe Pământ. Plantează un copac, donează unei organizații caritabile sau învață unui copil o lecție de formare a caracterului. Lucrurile pe care le faci astăzi pot ajuta la modelarea viitorului, indiferent dacă îți dai seama sau nu. Parcurgi cu aplomb o perioadă în care eşti foarte volubil şi optimist, dar şi superficial şi neatent. Din fericire, totul se termină cu bine! Noutăţi, veşti pe care le primeşti cu bucurie.

Cele două laturi ale vieții tale - publicul și privatul - trebuie să fie separate astăzi. Asigură-te că linia este neagră, nu gri. Și fii foarte atent la oamenii care vor să le amesteci pe cele două - motivațiile lor s-ar putea să nu fie cele mai onorabile. Dacă refuzi respectuos o invitație, te poți feri de o situație stânjenitoare (și potențial negativă). Trebuie să-ți protejezi adevăratul sine de oamenii noi. Nu te grăbi să fii familiar. Astăzi ai un sentiment de respingere, de prea plin. Astrele indică o anumită reţinere, lipsă de interes, în ceea ce priveşte activitatea ta. Deci, mai multă odihnă şi oferă-ţi mici plăceri!

FECIOARĂ

Eliberează-te de așteptările tale pentru această zi - vei ajunge mult mai departe dacă îți menții mintea deschisă la toate posibilitățile. Persoana cu care vrei să creezi o conexiune mai profundă ar putea fi într-o dispoziție proastă, se simte dezamăgită sau distrasă de alte probleme. Nu poți controla starea ei de spirit, așa că, dacă lucrurile nu se leagă, va trebui să aștepți o zi mai bună. Nu te mustra pentru asta. Dezamăgirile pe care le întâmpini astăzi nu sunt ceva ce poți schimba. Nu lua decizii importante. Nu uita că şi tu eşti în aceiaşi situaţie. Pe tine cine te alină, cine îţi bandajează sufletul? Te-ai descurcat întotdeaună, o să treci şi peste obstacolul acesta!

Astăzi, conceptul de conservare este în mintea ta. Nu ești interesat de cele mai recente mode sau tendințe; în schimb, ești interesat de trecut. Pentru a profita la maximum de această stare de spirit meditativă, ar trebui să-ți hrănești simțurile. Ascultă muzică clasică, răsfoiește o carte de istorie, cumpără niște piese vestimentare clasice sau pur și simplu uită-te la niște fotografii vechi de familie. Orice îți amintește de legătura ta cu trecutul îți oferă o idee mai bună despre locul în care te afli în prezent. O veste bună. Sau ai o realizare care te motiveză şi îţi dă aripi. Te bucuri de o formă bună fizică, în tot cursul zilei. Ai energie şi eşti optimist chiar dacă ai foarte mult de lucru!

SCORPION

Ai o mulțime de informații de împărtășit acum, așa că sarcina zilei este să găsești pe cineva cu care să le împărtășești! Ai putea vedea asta ca pe un îndemn romantic la acțiune, o filozofie de afaceri sau pur și simplu o sugestie de a găsi pe cineva nou pe scenă, pe care să-l poți îndruma. Gândește-te la cineva care te-a inspirat în trecut, cineva care te-a ajutat să înțelegi de ce erai capabil. Urmează-i îndrumarea și aplică tehnicile lor persoanei cu care ai de-a face acum. Dimineaţa eşti mai mult decât oricând înclinat să faci compromisurile necesare şi aranjamentele obligatorii unei activităţi profesionale corecte şi profitabile.

Funcționezi cu putere redusă timp de câteva zile, conservându-ți energia și bucurându-te de ritmul mai lent. Dar astăzi ar trebui să oprești complet motorul: Dacă este posibil, trebuie să iei lucrurile și mai încet. Există idei mici care plutesc în jurul tău și, dacă nu stai perfect nemișcat, s-ar putea să nu le poți observa. Lasă lumea să continue să se învârtă în jurul tău în timp ce stai și privești. Vei învăța câteva lucruri noi și amuzante despre un vechi prieten și te vei bucura de pace. Astăzi nu poţi să accepţi deciziile autorităţile ale căror reguli le găseşti birocratice, abuzive şi anacronice. „Dura Lex, Sed Lex”, poate în Roma antică, nu în România primitivă şi coruptă!

CAPRICORN

Fluxul și refluxul energiei tale sunt extrem de imprevizibile în acest moment, așa că nu te angaja în nimic prea extenuant sau ambițios din punct de vedere fizic. Nu este cea mai bună zi pentru a începe un nou regim de exerciții, a te alătura unei echipe sportive sau a merge într-o drumeție lungă. Dacă faci asta, s-ar putea să te trezești fără energie exact când ai cea mai mare nevoie de ea. În schimb, încearcă activități mai relaxante, în care poți lua o pauză atunci când ai nevoie. Mintea ta va fi activă și te poate ajuta să rămâi concentrat. Ai mult de lucru, chiar dacă eşti în vacanţă. Nu mai da atâta atenţie amănuntelor, termină odată! Perfecţionismul este bun, dar nu astăzi! Acceptă chiar unele soluţii rapide, temporare!

A depune un efort solid te costă mult astăzi, așa că, chiar dacă inima ta nu este 100% împlinită în ceva, ar trebui să încerci ca de obicei, ca la școală. Cel mai rău lucru care ți se poate întâmpla este să primești puncte speciale pentru că ai încercat - și multă apreciere din partea cuiva la care ții. Cel mai bun rezultat posibil este să te implici în această aventură și să înveți ceva nou. Nu te da în lături de la lucrurile care te fac să te simți inconfortabil. Azi nu trebuie să te joci cu deciziile, ia mai multe informaţii înainte să spui da, sau nu! Ai o oportunitate, o ocazie, dar vezi să nu fie o cutie cu bomboane otrăvite. Aparenţele înşeală!

PEŞTI

Se spune că graba duce la risipă, dar astăzi ar trebui să te simți liber să te miști cât de repede ai nevoie. Dacă ai un plan, pune-l în aplicare! Nu încetini ritmul pentru nimeni sau nimic acum. Dacă alți oameni nu pot ține pasul cu tine, nu este problema ta. Nu poți fi mereu sincronizat cu cei din jurul tău și oricum ei nu ar vrea să fie responsabili pentru că te-ar ține pe loc. Așa că nu-ți face griji. Mergi pur și simplu cu toată forța înainte! Conjunctura favorizează dorinţa de independenţă, bate un vânt de libertate. Ai vrea să sari din mediul tău, din acvariu! Optimismul tău este molipsitor, dar atenţie cu cine te asociezi!