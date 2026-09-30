Acciza la motorina standard va beneficia în continuare de o reducere de 25% în perioada 1–15 octombrie 2026. Ministerul Finanțelor a decis menținerea măsurii în urma unei noi evaluări a pieței carburanților, în condițiile în care cotațiile internaționale și prețurile la pompă continuă să înregistreze creșteri. Decizia a fost luată în baza mecanismului instituit prin Legea nr. 162/2026, care prevede reevaluarea nivelului accizei la fiecare două săptămâni, în funcție de evoluția pieței.

Reducerea de 25% înseamnă o diminuare a accizei cu 701,07 lei pentru 1.000 de litri, respectiv cu 829,69 lei pe tonă.

Astfel, în prima jumătate a lunii octombrie, acciza efectivă pentru motorina standard comercializată pe piața internă va fi de 2.103,22 lei pentru 1.000 de litri, respectiv 2.489,05 lei pe tonă.

Ministerul Finanțelor menține măsura aplicată și în perioada anterioară, în condițiile în care indicatorii utilizați pentru stabilirea reducerii continuă să indice presiuni asupra pieței carburanților.

Potrivit evaluării realizate de Ministerul Finanțelor pentru prima jumătate a lunii octombrie, variația procentuală a cotațiilor Platts pentru motorină (VPM) a fost de +63,70%, în timp ce variația prețului mediu la pompă pentru motorina standard (VM) a ajuns la +35,01%.

Pe baza acestor indicatori și a formulei prevăzute de lege, autoritățile au stabilit menținerea reducerii accizei la nivelul de 25% pentru următoarele două săptămâni.

Mecanismul permite ajustarea periodică a nivelului accizei, în funcție de evoluțiile de pe piețele internaționale și de prețurile practicate la stațiile de alimentare, spun reprezentanții Ministerului.

Reducerea temporară a accizei are ca obiectiv limitarea efectelor scumpirii carburanților asupra populației și economiei. Costurile mai mari cu motorina pot influența direct cheltuielile din transport și logistică, cu efecte ulterioare asupra prețurilor bunurilor și serviciilor.

Ministerul Finanțelor susține că intervenția urmărește „limitarea efectului de propagare în lanț al costurilor cu carburanții”, în special în sectoarele economice dependente de transport.

Instituția va continua să urmărească evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă, urmând ca nivelul reducerii să fie reevaluat la următoarea analiză bilunară.