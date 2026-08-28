Ministerul Finanțelor anunță că, în perioada 1–15 septembrie 2026, reducerea temporară a accizei aplicabile motorinei standard va crește de la 20% la 25%, în urma noii evaluări bilunare prevăzute de mecanismul instituit prin Legea nr. 162/2026.

Măsura vine în continuarea intervenției aplicate în a doua jumătate a lunii august, când reducerea accizei a fost de 20%, și este stabilită în contextul creșterii recente a cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă.

Potrivit Ministerului Finanțelor, ajustarea are ca obiectiv reducerea unei părți din presiunea fiscală asupra prețului carburanților, în limitele în care aceasta poate fi absorbită de piață și transmisă mai departe în economie.

Noua ajustare reprezintă o diminuare cu 701,07 lei pentru 1.000 de litri, respectiv cu 829,69 lei pe tonă, potrivit Ministerului Finanțelor.

Astfel, în intervalul 1–15 septembrie 2026, nivelul efectiv al accizei pentru motorina standard comercializată pe piața internă va fi de 2.103,22 lei/1.000 de litri, respectiv 2.489,05 lei/tonă.

„Mecanismul prevăzut de Legea nr. 162/2026 funcționează gradual, în funcție de evoluțiile din piața internațională. În contextul presiunilor din ultimele două săptămâni, nivelul reducerii accizei la motorină a crescut de la 20% la 25%. Este o intervenție temporară și calibrată, menită să reducă o parte din presiunea fiscală asupra prețului, în limitele în care aceasta poate fi absorbită de piață și transmisă mai departe în economie”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Actualizarea nivelului de sprijin pentru prima jumătate a lunii septembrie reflectă evoluțiile recente de pe piața carburanților.

Ministerul Finanțelor arată că variația cotațiilor Platts pentru motorină (VPM) a fost de +45,65%, în timp ce variația prețului mediu standard (VM) a fost de +25,45%.

Potrivit sursei citate, aceste valori determină, conform formulei prevăzute de lege, extinderea reducerii accizei la pragul de 25% din nivelul de bază stabilit prin Codul fiscal.

Ministerul Finanțelor precizează că intervenția urmărește limitarea efectului de propagare în lanț al costurilor cu carburanții, în special în sectorul transporturilor și al logisticii, cu impact direct asupra prețurilor bunurilor de consum: „Mecanismul instituit prin Legea nr. 162/2026 funcționează dinamic, prin reevaluări efectuate la fiecare două săptămâni”.

Ministerul Finanțelor a mai anunțat că va monitoriza în continuare indicatorii de piață și va recalibra nivelul accizei în funcție de evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor de la pompă.