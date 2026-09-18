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Ce s-a schimbat pe Insula Lacul Morii după modernizare. Programul pregătit pentru bucureșteni

Ce s-a schimbat pe Insula Lacul Morii după modernizare. Programul pregătit pentru bucureșteniInsula Lacul Morii. Sursa foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Insula Lacul Morii a fost redeschisă publicului după finalizarea lucrărilor de modernizare, iar vizitatorii au la dispoziție noi spații pentru relaxare și agrement. Primăria Sectorului 6 a pregătit, cu ocazia redeschiderii, activități pentru copii și adulți, precum ateliere creative, activități nautice și un recital în aer liber.

Bucureștiul are un nou spațiu de agrement. Insula Lacul Morii s-a redeschis după modernizare

Programul de inaugurare a inclus activități dedicate atât copiilor, cât și adulților. Cei mici au putut participa la ateliere creative, sesiuni de pictură pe față și activități cu baloane modelabile.

„Până la ora 18:00, când va avea loc inaugurarea oficială a Insulei Lacul Morii, alături de primarul Paul Moldovan, vă așteaptă o zi plină de activități”, a transmis Primăria Sectorului 6 pe Facebook.

Insula Lacul Morii

Insula Lacul Morii. Sursa foto: Facebook

Vizitatorii pot participa la activități nautice

Programul pregătit pentru redeschidere a inclus și activități nautice organizate împreună cu Federația Română de Yachting. Participanții au avut la dispoziție inclusiv un simulator de barcă „pentru o experiență cât mai aproape de aventura pe apă”.

De la ora 18:00, Orchestra Simfonică București a susținut un recital în aer liber pentru cei prezenți la eveniment.

Atenție, șoferi! Accesul auto în zona Insulei va fi restricționat pe durata festivalului, fiind permis doar riveranilor. Nu avem o parcare dedicată evenimentului, așa că dacă nu ești riveran, nu te baza pe mașină. Pe jos poți ajunge dinspre Parcul Crângași sau Calea Giulești. Poți veni pe promenada lacului. Cu bicicleta: la insulă sunt amenajate rasteluri, dar în interior bicicleta trebuie dusă la pas. La fel și dacă alegi să ne vizitezi pe trotinetă.

Modernizarea insulei a costat aproape 59 de milioane de lei

Lucrările de modernizare au reprezentat o investiție de aproximativ 58,9 milioane de lei, finanțată din fonduri europene.

Proiectul a inclus amenajarea infrastructurii pentru agrement, instalarea unor pontoane destinate sporturilor nautice și construirea unui nou pod de acces către insulă.

Insula are peste trei hectare de spații amenajate

Insula Lacul Morii se întinde pe o suprafață de 3,4 hectare, dintre care 2,3 hectare sunt ocupate de spații verzi.

Lucrările au inclus și amenajări peisagistice, cu aproximativ 400 de arbori plantați, alături de mii de plante alese pentru a se adapta condițiilor ecosistemului local.

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