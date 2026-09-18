Liderul senatorilor PSD, Daniel Cătălin Zamfir, a lansat o serie de acuzații la adresa premierului desemnat Siegfried Mureșan, criticând atitudinea acestuia și strategia partidelor de dreapta după numirea în funcție. Social-democratul susține că întreaga construcție politică actuală riscă să se prăbușească din cauza inconsecvenței.

Mesajul transmis de Daniel Zamfir debutează cu o concluzie tranșantă la adresa evoluțiilor politice recente. Liderul parlamentar PSD pune sub semnul întrebării motivele pentru care premierul desemnat a solicitat timp suplimentar înainte de a-și asuma pașii următori.

„Cum să ceri timp de gândire când cele trei partide de dreapta i-au pus pe masa președintelui propunerea la consultări?”, scrie liderul senatorilor PSD pe Facebook.

Senatorul PSD a respins și interpretările conform cărora nominalizarea ar reprezenta o mutare nefavorabilă pentru liberali. Acesta a amintit că reprezentanții formațiunilor de dreapta au susținut anterior că această varianta este singura opțiune viabilă.

„Cum să spui că desemnarea e mai degrabă un gest ostil la adresa PNL când de trei luni insiști să spui public că e singura soluție de salvare a României, fiind a patra nominalizare a unui om politic de dreapta??”, afirmă acesta.

O altă temă abordată de reprezentantul PSD se referă la limbajul utilizat în spațiul public de către reprezentanții formațiunilor de dreapta. Zamfir susține că aceștia denunță discursul urii în mod nejustificat, având în vedere atacurile lansate în trecut la adresa social-democraților.

„Cum să ai tupeul să deplângi discursul urii când inventezi și promovezi în spațiul public etichete gen «ciuma roșie», «șobolanii roșii» și alte invective folosite constant de parlamentari useriști și ultrași bolojeniști?”, scrie Daniel Zamfir.

Criticile senatorului au vizat și prioritățile stabilite în timpul discuțiilor politice. Zamfir consideră că partidele din coaliția de dreapta s-au concentrat pe distribuirea posturilor în loc să ofere soluții clare pentru problemele economice ale populației.

„Cum să propui împărțirea funcțiilor înainte de a le spune românilor care-s măsurile de redresare economică și de reducere a inflației?”, întreabă senatorul PSD.

În finalul intervenției sale, liderul senatorilor PSD a oferit o caracterizare extrem de dură cu privire la acțiunile premierului desemnat.

„Doar dacă ești ahtiat după putere sau foarte prost. Sau ambele.”

Declarațiile lui Daniel Zamfir vin după ce Siegfried Mureșan a fost desemnat pentru funcția de prim-ministru de către președintele Nicușor Dan. Propunerea a venit din partea PNL, USR și UDMR. Cu toate acestea, cele trei formațiuni nu dispun de o majoritate parlamentară proprie pentru asigurarea votului de învestitură.

Până în prezent, PSD nu și-a exprimat susținerea pentru noul Cabinet. Poziția oficială a social-democraților urmează să fie stabilită în perioada următoare, în timp ce premierul desemnat a început deja demersurile și negocierile cu celelalte formațiuni pentru adunarea numărului necesar de voturi în Parlament.