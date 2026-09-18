Viitor incert pentru Seat. Volkswagen ar putea renunța la marcă după 2030

Seat ar putea să nu mai facă parte din portofoliul Volkswagen după 2030, grupul german analizând în prezent ce se va întâmpla cu marca spaniolă după actuala generație de produse. În timp ce Seat nu are modele electrice și nu pregătește astfel de lansări, Cupra a depășit deja marca-soră la vânzări și devine unul dintre punctele importante ale strategiei grupului.

Volkswagen analizează mai multe variante pentru viitorul Seat, marcă fondată în 1950 și preluată de constructorul german în 1986.

Compania a confirmat că situația nu este încă tranșată, anunțând că „viitorul Seat dincolo de actualul ciclu de produse este încă evaluat”. Potrivit unei surse citate de Reuters, una dintre variante ar presupune concentrarea viitoarelor modele ale grupului sub marca Cupra. În același timp, automobilele Seat echipate cu motoare tradiționale ar urma să fie retrase treptat.

„Nu vrem să menținem două nume de marcă”, a declarat sursa.

Cupra a fost lansată ca marcă separată de Volkswagen în 2018 și a ajuns între timp să depășească Seat în ceea ce privește vânzările anuale. Brandul este considerat de grup ca având un potențial mai mare de dezvoltare, într-o perioadă în care Volkswagen își concentrează o parte importantă a investițiilor asupra mobilității electrice. Cupra are deja trei modele complet electrice în gamă, printre care și noul Raval.

Situația este diferită în cazul Seat. Marca nu are în prezent automobile complet electrice în portofoliu și nici nu sunt prevăzute asemenea lansări, investițiile necesare pentru electrificarea gamei fiind considerate dificil de justificat din punct de vedere economic.

În 2025, Seat a reprezentat mai puțin de 3% din livrările globale ale grupului Volkswagen. În același timp, ultimul model complet nou al mărcii a fost lansat în 2020.

Directorii companiei au arătat în repetate rânduri că investițiile necesare pentru transformarea gamei Seat într-una electrică nu ar fi justificate de nivelul de profitabilitate al brandului.

O eventuală renunțare la Seat ar însemna dispariția unei mărci cu o istorie de peste șapte decenii și ar reprezenta un caz rar pentru industria auto din ultimii ani. Incertitudinea privind viitorul brandului provoacă și îngrijorări legate de angajați. Matias Carnero, liderul sindical Seat, a atras atenția asupra riscurilor pentru locurile de muncă în cazul în care marca nu va continua după actuala generație de automobile.

„Dacă marca dispare pentru că nu trece la mașini electrice... avem o problemă serioasă”, a spus el.

Analistul auto independent Matthias Schmidt consideră că evoluțiile din ultimii ani ofereau deja indicii privind direcția în care se îndreaptă marca.

„Semnele de avertizare au existat. Este evident că Volkswagen nu este pregătit să continue cu Seat.”, a declarat analistul auto independent Matthias Schmidt.

Dacă Volkswagen va decide în cele din urmă să renunțe la Seat, aceasta ar putea deveni prima marcă auto importantă care dispare din industrie după valul de retrageri de la începutul anilor 2010. Ford a renunțat atunci la Mercury, iar General Motors a eliminat mărcile Saturn și Pontiac. Tot în aceeași perioadă, constructorul suedez Saab a intrat în faliment. Mai recent, grupul Volkswagen a renunțat la Bugatti după aproape trei decenii.

Discuțiile despre viitorul Seat apar într-o perioadă dificilă pentru industria auto europeană, în care producătorii tradiționali se confruntă cu scăderea vânzărilor și cu o concurență tot mai puternică din partea companiilor chineze.

Între 2019 și 2025, vânzările cumulate ale producătorilor europeni, americani, japonezi și sud-coreeni s-au redus cu 12,6 milioane de vehicule, ceea ce reprezintă aproape 17%. În același timp, constructori chinezi precum BYD, SAIC Motor și Geely au câștigat teren, susținuți de prețurile competitive și de avansul tranziției către automobilele electrice.

Volkswagen nu este singurul mare constructor care își revizuiește portofoliul și strategia în această perioadă. Stellantis a decis să acorde prioritate unui număr de patru mărci dintre cele 14 aflate în portofoliul său: Jeep, Ram, Peugeot și Fiat.

Nissan își reduce, la rândul său, capacitatea de producție, în timp ce Jaguar Land Rover a anunțat disponibilizări.

Presiunile existente în industria auto nu se limitează însă la producătorii tradiționali din Europa, Statele Unite, Japonia sau Coreea de Sud. Și piața chineză, unde în ultimii ani a apărut un număr mare de mărci de automobile electrice, ar putea trece printr-o perioadă de consolidare. Potrivit firmei de consultanță AlixPartners, dintre cele 129 de mărci chineze de vehicule electrice existente, numai 15 ar urma să fie viabile financiar până în 2030.

Concurența puternică, costurile ridicate și investițiile necesare pentru noile tehnologii obligă astfel tot mai mulți constructori să își revizuiască portofoliile. Sam Fiorani, vicepreședinte la AutoForecast Solutions, consideră că procesul afectează atât companiile auto tradiționale, cât și noii producători.

„Toate acestea fac parte dintr-o reorganizare globală. Pe termen lung vor fi mai puțini jucători tradiționali și mai puțini jucători chinezi.”, a declarat Sam Fiorani, vicepreședinte la AutoForecast Solutions.

În cazul Seat, Volkswagen nu a luat încă o decizie definitivă pentru perioada de după actualul ciclu de produse. Grupul analizează însă viitorul mărcii într-un moment în care Cupra își consolidează poziția și beneficiază de investițiile în automobile electrice.