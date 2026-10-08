Loteria Română a organizat joi, 8 octombrie 2026, noi extrageri la Loto 6/49, Joker, Noroc, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La categoria I a jocului Loto 6/49, reportul a depășit 12,84 milioane de lei, în timp ce la Joker, marele premiu pus în joc a fost de peste 8,77 milioane de lei.

Noile trageri loto au avut loc joi, 8 octombrie, după ce la extragerile precedente, organizate duminică, 4 octombrie, Loteria Română a acordat peste 29.400 de premii. Valoarea totală a câștigurilor distribuite atunci a depășit 6,04 milioane de lei.

Numerele extrase joi, 8 octombrie, la jocurile organizate de Loteria Română sunt:

Loto 6/49: 30, 48, 49, 40, 20, 28

Noroc: 5 7 4 8 6 5 7

Joker: 28, 18, 25, 37, 44 + 16

Noroc Plus: 6 1 7 9 2 9

Loto 5/40: 10, 9, 2, 13, 3, 12

Super Noroc: 5 1 6 7 5 0

La tragerea din 8 octombrie, premiul de categoria I la Loto 6/49 a avut un report de peste 12,84 milioane de lei, echivalentul a mai mult de 2,4 milioane de euro.

La Noroc, reportul cumulat a ajuns la peste 2,28 milioane de lei, reprezentând mai mult de 427.100 de euro.

Sume importante au fost puse în joc și la Joker. La categoria I, reportul a depășit 8,77 milioane de lei, echivalentul a peste 1,64 milioane de euro.

În cazul jocului Noroc Plus, suma cumulată disponibilă a fost de peste 148.800 de lei, adică mai mult de 27.800 de euro.

La jocul 5/40, categoria I, reportul a trecut de 2,2 milioane de lei, echivalentul a peste 412.000 de euro. Pentru Super Noroc, premiul de categoria I a avut un report de peste 466.800 de lei, reprezentând mai mult de 87.300 de euro.

Cel mai mare premiu de categoria I din istoria jocului Loto 6/49 a fost câștigat pe 13 august 2026. Valoarea acestuia s-a ridicat la 52,83 milioane de lei, echivalentul a peste 10 milioane de euro.

Câștigul record a fost obținut cu un bilet pe care fusese completată o singură variantă simplă la Loto 6/49. Jucătorul a plătit 8,5 lei pentru biletul câștigător.

La extragerea din 13 august, numerele care au adus premiul istoric au fost 45, 12, 13, 44, 36 și 37.

Premiul respectiv rămâne cel mai mare acordat la categoria I a jocului Loto 6/49, potrivit informațiilor prezentate de Loteria Română.