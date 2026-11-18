Proprietarii de apartamente din blocurile cu mai multe scări pot fi obligați să suporte costurile unor reparații efectuate în alte părți ale imobilului, chiar dacă nu folosesc direct acele spații. Legea nr. 196/2018 stabilește că întreținerea proprietății comune revine coproprietarilor, iar contribuțiile se calculează, în anumite situații, în funcție de cota-parte indiviză.

Situația îi privește în special pe locatarii blocurilor în care mai multe scări sunt administrate prin aceeași asociație de proprietari. Acoperișul, terasa, subsolul, structura de rezistență și anumite instalații pot reprezenta proprietate comună, iar cheltuielile pentru întreținerea și repararea acestora pot fi repartizate tuturor proprietarilor care dețin cote-părți din bunurile respective.

Potrivit explicațiilor avocatului Gelu Pușcaș, Legea nr. 196/2018 nu instituie o scutire generală de la plata cheltuielilor comune pentru proprietarii care locuiesc într-o anumită scară a blocului.

Articolul 75 din lege stabilește că proprietarii trebuie să contribuie la cheltuielile asociației legate de exploatarea, repararea și întreținerea proprietății comune. Mai mult, alineatul 4 precizează că niciun proprietar nu este exceptat de la plata cheltuielilor comune doar pentru că renunță la folosirea unei părți din proprietatea comună.

Articolul 85 enumeră categoriile de bunuri pentru care pot fi repartizate astfel de costuri. Printre acestea se numără subsolul, conductele de distribuție și coloanele instalațiilor, casa scării, podul, terasa, ascensorul, structura de rezistență, fațadele și acoperișul.

Prin urmare, faptul că o lucrare se desfășoară într-o altă zonă a imobilului nu înseamnă automat că proprietarii din celelalte scări sunt exonerați de la plata acesteia.

Contribuția nu se stabilește automat în mod egal pentru toate apartamentele. Potrivit articolului 84 din Legea 196/2018, cheltuielile pentru întreținerea, repararea, exploatarea sau reabilitarea părților comune se repartizează proporțional cu cota-parte indiviză de proprietate.

Această cotă reprezintă procentul din proprietatea comună care revine fiecărui proprietar și este calculată în raport cu suprafața utilă a apartamentului.

Articolul 86 precizează că suprafața utilă și cota-parte indiviză sunt cele înscrise în cartea funciară, pe baza documentației cadastrale sau, în lipsa acesteia, cele menționate în actul de proprietate.

Astfel, doi proprietari din același bloc pot avea contribuții diferite la aceeași lucrare, în funcție de cotele-părți indivize care le revin.

Legea prevede și posibilitatea organizării unor asociații de proprietari separate pentru fiecare scară sau tronson, însă această soluție este condiționată.

Potrivit articolului 13, alineatul 2, asociațiile separate pot fi constituite în condominiile cu mai multe scări sau tronsoane numai dacă proprietatea comună aferentă fiecărei scări poate fi delimitată și există branșamente separate pentru fiecare dintre acestea.

Aceleași condiții trebuie respectate și atunci când se dorește divizarea unei asociații de proprietari deja existente.

Alineatul 4 al aceluiași articol prevede că asociațiile constituite separat trebuie să reglementeze raporturile juridice privind elementele tehnice comune, dacă acestea există, printr-o anexă la acordul de asociere.

Prin urmare, existența mai multor scări într-un bloc nu înseamnă automat că fiecare reprezintă o unitate independentă din punct de vedere al administrării și al cheltuielilor.

Proprietarii care contestă repartizarea unor cheltuieli pot solicita asociației explicații privind natura lucrărilor și modul în care au fost calculate contribuțiile.

Pentru clarificarea situației, sunt relevante acordul de asociere, cartea tehnică a construcției, documentele cadastrale și situația cotelor-părți indivize.

De asemenea, trebuie verificat dacă elementul reparat este proprietate comună a întregului condominiu sau aparține exclusiv unei anumite scări. Delimitarea proprietății comune și existența unor instalații ori branșamente separate pot influența modul legal de repartizare a costurilor.

În concluzie, proprietarii pot ajunge să plătească reparații efectuate la alte scări ale blocului dacă lucrările privesc proprietatea comună pe care o dețin în coproprietate. Obligația și valoarea contribuției trebuie însă stabilite în funcție de regimul juridic al bunului reparat, de documentele condominiului și de regulile de repartizare prevăzute de Legea 196/2018.