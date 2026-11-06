Montarea camerelor de supraveghere în scara unui bloc poate părea o măsură simplă pentru prevenirea furturilor, a vandalismului sau a accesului persoanelor străine. În realitate, instalarea unui astfel de sistem presupune respectarea unor condiții legale, iar decizia nu poate fi luată doar de președintele asociației sau de câțiva proprietari.

Legea stabilește cine aprobă investiția, în timp ce regulile privind protecția datelor personale limitează modul în care pot fi folosite camerele și imaginile înregistrate.

Decizia privind instalarea sistemului trebuie luată în cadrul adunării generale a asociației de proprietari. PotrivitLegii nr. 196/2018, lucrările de modernizare care presupun adăugarea unor echipamente noi trebuie aprobate cu votul a două treimi din numărul total al proprietarilor din condominiu.

Înainte de a supune propunerea la vot, asociația trebuie să justifice necesitatea supravegherii video. Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) arată că instalarea poate avea la bază interesul legitim al asociației, de exemplu, pentru protejarea persoanelor și a bunurilor sau pentru securizarea accesului în imobil.

Motivele care justifică această măsură trebuie consemnate într-o documentație păstrată la nivelul asociației.

Există și o precizare importantă pentru camerele montate pe paliere. ANSPDCP apreciază că, în cazul instalării unor astfel de echipamente la fiecare nivel al blocului, este necesar consimțământul fiecărui locatar de pe palierul respectiv.

Camerele trebuie orientate către spațiile comune pentru care a fost justificată supravegherea. Sistemul poate urmări, de exemplu, accesul în imobil sau zonele comune ale clădirii, însă amplasarea echipamentelor trebuie să respecte dreptul la viață privată al persoanelor.

ANSPDCP recomandă folosirea unor camere care pot fi orientate astfel încât să surprindă numai zonele necesare. Astfel, asociația trebuie să evite captarea unor imagini care nu au legătură cu scopul pentru care a fost instalat sistemul.

O altă obligație este informarea persoanelor care intră în spațiile monitorizate. În apropierea zonelor supravegheate trebuie amplasate pictograme vizibile, prin care oamenii să fie anunțați că sunt filmați.

Înregistrările video conțin date personale, iar asociația de proprietari devine operator de date și trebuie să respecte regulile prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR).

Potrivit recomandărilor ANSPDCP, imaginile nu ar trebui păstrate mai mult de 30 de zile. Pot exista excepții atunci când are loc un incident care justifică păstrarea secvențelor relevante pentru o perioadă mai lungă, de exemplu, în cadrul unei anchete.

Asociația trebuie să stabilească și condițiile în care imaginile pot fi consultate. Faptul că proprietarii au contribuit la achiziționarea sistemului nu înseamnă că fiecare dintre ei poate accesa oricând înregistrările. Dacă firma care asigură instalarea sau mentenanța are acces la imagini, relația cu aceasta trebuie reglementată printr-un contract care să prevadă obligațiile privind prelucrarea datelor.