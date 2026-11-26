Primarul din Baia Mare, Ioan Doru Dăncuș (PSD), a declarat că a fost victima unei tentative de șantaj după ce a refuzat autorizarea unor construcții care nu îndeplineau condițiile legale. Edilul ar fi fost sechestrat într-un apartament din București, în luna septembrie, supus unei tentative de viol și obligat să consume droguri. Tribunalul București a dispus miercuri, 25 noiembrie, arestarea preventivă a trei inculpați pentru 30 de zile.

Ioan Doru Dăncuș a vorbit despre circumstanțele în care ar fi devenit ținta unei grupări infracționale, ai cărei membri sunt cercetați de procurorii DIICOT. Primarul a confirmat că a depus plângere la autorități și a susținut că presiunile asupra sa au început în urma unor decizii luate în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

Edilul a declarat că persoanele implicate în dosar ar fi încercat să îl determine să autorizeze mai multe construcții ridicate prin intermediul unor interpuși în municipiul Baia Mare.

Doru Dăncuș a mai afirmat că, înaintea incidentului din București, ar fi existat o altă tentativă de sechestrare, iar atât el, cât și membrii familiei sale ar fi fost urmăriți.

„Am fost sechestrat, șantajat, supus unor umilințe greu de transmis în spațiul public. Important e că am scăpat cu bine, am depus plângere, instituțiile statului și-au făcut datoria, sunt arestați. Am încercat să respect legea, să îmi exercit funcția legal, să nu avizez lucrări de construcție care nu îndeplinesc condițiile legale. Sunt peste 10 construcții ilegale, de la hale industriale, săli, pe care cei doi infractori, prin interpuși, le-au construit în Baia Mare. Niciuna nu îndeplinește condițiile de legalitate. De la fostul primar, sub ochii dânsului, s-a pus problema, nu s-a mai autorizat. Acești mafioți au încercat să mă șantajeze, să încalc legea. Au făcut mai multe manevre, o pagină în care m-au denigrat, o primă tentativă de a mă sechestra în Baia Mare, care a fost dejucată. M-au urmărit pe mine, familia mea. […] Într-o delegație am fost filați”, a declarat Doru Dăncuș pentru România TV.

Potrivit informațiilor din anchetă publicate de Clujust, persoanele arestate preventiv sunt frații Raul și Răzvan Kis, proprietarii unor cabane și ai sălii de evenimente Daisy Hall Bravak, situată în apropierea barajului Firiza, lângă Baia Mare, precum și Anca-Alexandra Vigh.

Procurorii DIICOT au stabilit că societățile comerciale deținute de cei doi frați fuseseră sancționate de angajații primăriei pentru mai multe deficiențe, iar activitatea acestora fusese suspendată temporar. Cei doi bărbați ar fi considerat că primarul era responsabil pentru măsurile dispuse împotriva firmelor lor.

„Probatoriul administrat a reliefat faptul că cei doi inculpați (membri ai aceleiași familii), deținători ai mai multor societăți comerciale ce au fost amendate pentru mai multe deficiențe și li s-a oprit temporar activitatea de către angajații primăriei, au considerat că situația a fost generată de către acțiunile persoanei vătămate în îndeplinirea atribuțiilor sale de serviciu și în contextul apartenenței politice”, a transmis DIICOT.

Anchetatorii suspectează că gruparea ar fi fost constituită în cursul anului 2026, cu scopul de a exercita presiuni asupra unor persoane care ocupau poziții de conducere sau aveau influență în anumite domenii.

„Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, în cursul anului 2026, inculpații au constituit o grupare de criminalitate organizată în scopul constrângerii unor persoane cu putere decizională și influență, să îndeplinească mai multe cerințe în folosul lor”, a anunțat instituția.

Din informațiile prezentate de procurori a reieșit că incidentul în care a fost implicat primarul municipiului Baia Mare s-ar fi petrecut în noaptea de 28 spre 29 septembrie 2026. Potrivit anchetatorilor, femeia cercetată în dosar ar fi avut rolul de a-l determina pe edil să se deplaseze la o locuință din Capitală.

„În îndeplinirea obiectivelor grupului infracțional organizat, în cursul lunii septembrie 2026, inculpatul în vârstă de 32 de ani i-a solicitat inculpatei să abordeze o victimă, care avea un rol important în administrația publică locală a municipiului Baia Mare, județul Maramureș, cât și în cadrul unui partid politic, și să o atragă în locuința sa din municipiul București”, a transmis DIICOT.

Ajuns în apartament, primarul ar fi fost imobilizat și amenințat de cei doi bărbați. Procurorii au anunțat că persoana vătămată ar fi fost supusă inclusiv unei tentative de agresiune sexuală.

„Astfel, în noaptea de 28/29 septembrie 2026, victima a ajuns la adresa din București, unde inculpații (bărbații purtând cagule) au imobilizat-o sub amenințarea cu un cuțit și a unui aparat cu electroșocuri, iar pentru a o împiedica să ceară ajutor i-au introdus în gură un obiect de tip căluș. Totodată, pentru a umili persoana vătămată, i-au secționat în parte hainele și au încercat să o agreseze sexual, activitatea fiind întreruptă în momentul în care aceștia au auzit zgomote la ușa apartamentului”, a transmis instituția.

Ancheta procurorilor DIICOT a relevat că primarul ar fi fost constrâns să consume droguri de mare risc, iar inculpații ar fi realizat înregistrări video pe care intenționau să le folosească ulterior pentru a obține diferite favoruri.

„În acest context, doi dintre inculpați au forțat victima să prizeze cocaină, pe care inculpata o achiziționase special pentru acest scop.

Inculpații au înregistrat toate aceste aspecte, în care persoana vătămată se afla în ipostaze degradante și consuma droguri de mare risc, pentru a crea un film pretabil a fi folosit pentru șantajarea acesteia”, a anunțat DIICOT.

Conform procurorilor, solicitările adresate edilului au vizat înscrierea unuia dintre frați într-o formațiune politică, precum și eliminarea unor materiale publicate în mediul online de un jurnalist.

„Prin aceste manopere, inculpații au constrâns victima să faciliteze înscrierea unuia dintre ei (bărbat, 34 de ani) într-un partid politic și să-i ceară unui jurnalist să elimine mai multe înregistrări de pe conturile sale de socializare, în care acesta discredita familia celor doi inculpați și afacerile lor, fapt acceptat și realizat de către victimă în perioada următoare”, a transmis DIICOT.

În cadrul cercetărilor efectuate în acest dosar, procurorii și polițiștii au ridicat mai multe obiecte care ar fi fost folosite în timpul sechestrării primarului din Baia Mare.

„Pe parcursul perchezițiilor efectuate au fost găsite și ridicate călușul folosit pentru aducerea la tăcere a persoanei vătămate, un aparat cu electroșocuri, o cheie de cătușe, precum și alte mijloace de probă”, a anunțat DIICOT.

Cei trei inculpați au fost reținuți miercuri, 25 noiembrie, fiind cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat, șantaj, lipsire ilegală de libertate și tentativă de viol. În cazul a două dintre persoanele cercetate, procurorii au reținut și infracțiunea de trafic de droguri de mare risc.

„La data de 25 noiembrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus reținerea a 3 inculpați, doi bărbați cu vârstele de 32 și 34 de ani, membri ai aceleiași familii și o femeie, în vârstă de 34 de ani, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, șantaj, lipsire de libertate în mod ilegal și tentativă la viol. În sarcina a doi dintre inculpați (un bărbat și o femeie) s-a reținut și comiterea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc”, a transmis instituția.

Ulterior, cei trei inculpați au fost prezentați Tribunalului București, care a dispus arestarea preventivă a acestora.

„În ziua de 25.11.2026, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București a dispus arestarea preventivă a inculpaților, pentru o perioadă de 30 de zile. Actele de urmărire penală au fost efectuate împreună cu polițiști din cadrul IGPR – Direcția de Investigații Criminale”, a mai transmis DIICOT.

Instituția a amintit că persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție pe durata procesului penal.

„Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.”