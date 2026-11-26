Punct final în sinistrul Caz Caracal, în opinia mea. Totul a fost îngropat meseriaș în 7 ani. Nu aș fi jurnalist de investigații dacă nu aș scrie azi despre ultima decizie a unei instanțe cu privire la cei patru polițiști achitați de Judecătoria Balș. Am constatat revolta provocată de știre, dar și faptul că publicul nu-și mai amintește cine sunt acești polițiști și ce au făcut ei după dispariția Alexandrei Măceșanu.

Polițiștii achitați nu sunt cei care au stat la poarta lui Gheorghe Dincă fără să acționeze pentru a salva fata sau să-l prindă pe suspect arzând într-un butoi cadavrul. Au avut și ei un rol în investigațiile declanșate în 25 iulie 2019. Dar procesul lor este menit să închidă cercul anchetei cu privire la răpirea și moartea Alexandrei Măceșanu, o adolescentă de 15 ani din comuna Dobrosloveni, județul Olt.

Despre rețeaua de prostituție, cu fete racolate din satele Olteniei sau răpite, vorbește lumea din Caracal și acum, așa cum vorbea și în 2019. Despre Dincă, ”nea Gică” pentru vecini, se spunea că era omul de casă al unor personaje puternice din oraș. Le meșterea diverse, dar le livra unora dintre ei și ”fetițe”. Era și el o rotiță din angrenaj. Pe latura aceasta nu s-a făcut nicio anchetă, deși părinții celor două victime au insistat la autorități.

Suntem câțiva jurnaliști care, după ce ne-am adunat informații și din surse independente, am mers să vedem „casa ororii” a lui Dincă, am urmărit evoluția anchetei și a proceselor ne-am exprimat îndoielile cu privire la aflarea adevărului despre disparițiile celor două tinere, Alexandra Măceșanu și Luiza Melencu.

În afară de Gheorghe Dincă, declarat vinovat și condamnat la 30 de ani de închisoare, anchetatorii care nu au reușit să o salveze pe Alexandra când a cerut ajutorul prin telefon, sunt bine-mersi. Dincă încercă să scape din pușcărie pe motive medicale. Are deja proces la Curtea de Apel Craiova.

Reamintesc succint câteva date pentru claritate.

24 iulie 2019, Alexandra Măceşanu, o elevă de 15 ani, a plecat de acasă, din comuna Dobrosloveni (Olt) spre Caracal. A fost luată în mașină, „la ocazie”, de Gheorghe Dincă, un bărbat de 66 de ani din Caracal, care a răpit-o, a bătut-o şi a violat-o. A doua zi, când Dincă a plecat din casă, fata a găsit un telefon în cameră și a sunat la 112. A spus că e sechestrată şi a cerut ajutorul dispecerilor, apoi polițiștilor care au sunat-o, Alexandra implorând să fie salvată.

Înregistrarea convorbirilor a zguduit România. Era greu de înțeles cum polițiștii din Caracal nu au reușit să facă nimic ca să descopere unde a fost dusă și să-l identifice pe cel care o sechestrase și despre care ni s-a spus că o omorâse și i-a ars cadavrul într-un butoi.

Poliţiştii au identificat adresa lui Gheorghe Dincă abia spre miezul nopţii. Trecuseră 12 ore de când fata sunase la 112. Procurorul de caz și șeful lui de la DIICOT Craiova au mai stat aproape 3 ore până au întocmit acte de percheziție și au obținut mandat de la judecător. Apoi...

Prim-procurorul Cătălin Zăvoianu și procurorul Cristian Ovidiu Popescu au decis ca percheziţia să se facă „începând cu ora 06:00”. Au invocat un act de procedură care i-au oprit să nu riște contestarea legalității probelor ce puteau fi găsite în casa suspectului. Polițiștii din Caracal au stat cu procurorul de caz Popescu în fața porții suspectului până la ora 6.00.

La Judecătoria Balș, nu au fost în fața instanței polițiștii care ar fi trebuit să intre în casa lui Gheorghe Dincă cu orice risc. Aceștia știau de la Departamentul de Operațiuni Speciale (DOS) din IGPR că mașina în care fusese Alexandra aparținea lui Dincă, la fel și telefonul. S-au ales cu pedepse nesemnificative, după cum veți vedea.

În dosarul de la Balș au fost judecați foști polițiști: Nicolae Mirea - șeful Poliției Municipiului Caracal, soția sa, Violeta Mirea - șefa Secției de Poliție Rurală Osica de Sus, Eugen Țenea - șeful postului de poliție Dobrun și Vasile Marian - ajutorul șefului de post de la Dobrosloveni. Acțiunile care le-au fost imputate de procuror erau legate de declanșarea cercetărilor după ce părinții Alexandrei au sesizat dispariția fetei.

Nicolae Mirea a avut o mare responsabilitate ca șef al Poliției Caracal, deoarece a coordonat o parte din activitatea căutării Alexandrei și a locului în care era sechestrată. Spun „o parte” pentru că după ora 15.00 a zilei de 25 iulie au preluat conducerea anchetei procurorii din Caracal și Craiova.

Violeta Mirea s-a făcut vinovată pentru că nu a raportat imediat soțului, comisar-șef al Poliției Caracal, despre dispariţia fetei în noaptea de 24/25.07.2019, şi nici nu a verificat ce au făcut poliţiştii din subordinea ei, Eugen Țenea și Vasile Marian. Aceștia nu au înregistrat imediat, în 24 iulie, dispariția Alexandrei, așteptând să curgă 24 de ore de la sesizare. Totuși, cei doi agenți s-au mobilizat și au început cercetările în dimineața de 25 iulie, așa cum s-a consemnat în rapoartele IGPR și Parchetul General.

Toți patru au fost achitați pentru abuz în serviciu, judecătorul hotărând că faptele imputate polițiștilor nu sunt prevăzute de legea penală. Decizia nu este definitivă.

Cred că era nevoie și de acest dosar penal cu polițiști ca ancheta acestui caz teribil și cu multe necunoscute să închidă un cerc.

Soții Mirea și Vasile Marian sunt azi pensionari, iar Eugen Țenea a ieșit din Poliție.

După 4 ani de la arestarea lui Gheorghe Dincă, poliţiştii şi procurorii implicaţi în caz scăpaseră de acuzaţii. Lucrează în continuare în sistem chiar dacă au trecut prin cercetări sau procese.

Prim-procurorul Cătălin Zăvoianu, șeful Parchetului Caracal în iulie 2019, a fost cel care a decis ca percheziţia în curtea lui Dincă să se facă dimineaţa. Informația am primit-o într-un raport al Parchetului General în care se spunea că procurorul șef a luat acestă decizie „întrucât lucrătorii de poliţie nu au identificat indicii de săvârşire a unei infracţiuni flagrante în derulare”. Ciudată motivare, nu?

Zăvoianu a fost audiat, dar a rămas martor în dosarul în care era cercetat subalternul. Acum este procuror la Hunedoara.

Procuror de caz și cel care a mers cu polițiștii la poarta lui Dincă a fost Cristian Ovidiu Popescu. Pe 1 august 2019, el a fost suspendat din funcţie, printr-o decizie a Secţiei pentru procurori în materie disciplinară din CSM. După patru luni, tot CSM a decis ca el să revină la Parchetul Caracal.

Apoi, în 19 iulie 2023, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova a decis clasarea dosarului penal 2204/P/2019 în care procurorul Cristian Ovidiu Popescu era cercetat pentru abuz în serviciu, favorizarea făptuitorului şi neglijenţă în serviciu.

Procurorii au concluzionat că, în cazul colegului lor din Caracal, fapta nu există, că nu a fost săvârșită cu vinovăția prevăzută de lege. Ulterior, pe 18 martie 2024, Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât definitiv ca procurorului Popescu să i se diminueze indemnizația brută de încadrare cu 25%, timp de 1 an, „pentru exercitarea funcției cu gravă neglijență”.

Tot procurorii de la Parchetul Curții de Apel Craiova au avut ideea, în 2022, să le facă dosar penal celor trei polițiști de la posturile sătești și șefului Poliției Caracal pentru modul în care au gestionat căutarea Alexandrei Măceșanu.

Multe au fost coincidențele și suspiciunile din ancheta polițiștilor din Caracal și de la IPJ Olt. Este un caz complex și, în opinia mea, enigmele nu vor fi vreodată dezlegate. Fostul șef al IPJ Olt și fostul șef al Biroului Investigații Criminale din Poliţia Caracal au fost cercetați, sancționați, dar sunt încă în sistem.

Și atunci, în iulie 2019, dar și acum, mi s-a părut o stranie coincidență faptul că Poliția Caracal a raportat către IPJ Olt evenimentul cu dispariția Alexandrei Măceșanu la ora 11.04, iar la un minut distanță fata a apelat 112 cerând ajutorul. Dincă părăsise casa, plecând cu mașina, ba lăsase în cameră și un telefon! La îndemâna victimei.

Este puțin probabil să aflăm vreodată ce s-a întâmplat cu adevărat la Caracal și să spulberăm scenariul vehiculat cu privire la rețeaua de prostituție, din care nu lipsea localitatea Deveselu.