Din cuprinsul articolului Trei persoane, arestate preventiv

Primarul municipiului Baia Mare, Doru Dăncuș, ar fi fost sechestrat într-un apartament din București, unde ar fi fost drogat cu forța și filmat, imaginile urmând să fie folosite pentru a-l șantaja. Trei persoane au fost arestate preventiv pentru 30 de zile în acest dosar, potrivit informațiilor din ancheta DIICOT.

Incidentul ar fi avut loc în noaptea de 28 spre 29 septembrie. Potrivit procurorilor, victima a fost atrasă într-un apartament din Capitală, unde ar fi fost imobilizată și amenințată cu un cuțit și un dispozitiv cu electroșocuri.

Anchetatorii susțin că bărbatul a fost constrâns să consume cocaină, iar agresorii l-ar fi filmat. Înregistrările ar fi urmat să fie folosite pentru a obține bani prin șantaj.

În urma cercetărilor, trei persoane au fost reținute și ulterior arestate preventiv pentru 30 de zile. Acestea sunt cercetate în legătură cu faptele de lipsire de libertate în mod ilegal și șantaj, potrivit informațiilor prezentate în dosar.