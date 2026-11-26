Liverpool a obținut o victorie clară pe terenul lui Club Bruges, în etapa a cincea a Ligii Campionilor, în timp ce Paris Saint-Germain a încheiat la egalitate meciul cu AS Roma. Bayern München a pierdut în deplasare la Lille, iar Manchester United a obținut doar un punct în partida cu Sporting.

În aceeași etapă, Interul antrenat de Cristian Chivu a învins Stuttgart cu 2-0, rezultat menționat pe scurt, întrucât partida a fost prezentată separat.

Liverpool a câștigat cu 3-0 în deplasarea de la Club Bruges. Alexander Isak a deschis scorul în minutul 13, iar Florian Wirtz a majorat diferența în minutul 79. Isak a stabilit scorul final în minutul 83, reușind dubla.

Paris Saint-Germain, deținătoarea trofeului, a remizat, scor 2-2, cu AS Roma. Mario Hermoso a marcat pentru italieni în minutul 5, iar Illia Zabarnîi a egalat în minutul 31.

PSG a trecut în avantaj după penalty-ul transformat de Ousmane Dembélé, în minutul 62. Roma a restabilit egalitatea tot dintr-o lovitură de la 11 metri, transformată de Donyell Malen în minutul 78.

Bayern München a fost învinsă de Lille cu 2-1, după ce a condus la pauză. Dayot Upamecano a înscris în minutul 15, însă formația franceză a întors rezultatul în repriza secundă.

Ueda a egalat în minutul 62, iar Pavlovic a înscris în propria poartă, trei minute mai târziu. Bayern a avut mai mulți jucători indisponibili pentru această partidă: Manuel Neuer, Harry Kane, Saibari, Michael Olise, Serge Gnabry și Alphonso Davies. Pentru Lille, aceasta a fost prima victorie din actuala ediție a competiției.

Manchester United și Sporting au terminat la egalitate, scor 2-2. Echipa engleză a obținut astfel primul punct în mandatul lui Mauricio Pochettino.

Luis Javier Suárez a ratat un penalty în minutul 30, dar a deschis scorul trei minute mai târziu. Bruno Fernandes a înscris de două ori, în minutele 48 și 50, aducând-o pe United în avantaj. Suárez a stabilit scorul final în minutul 80.

Atletico Madrid s-a impus cu 2-0 în fața formației norvegiene Viking Stavanger. Alexander Sørloth a marcat în minutul 19, iar Julián Álvarez a majorat diferența cinci minute mai târziu.

Viking a încheiat partida în inferioritate numerică, după eliminarea lui Henrik Falchener, în minutul 90+1.

Fenerbahce a învins Șahtior Donețk cu 1-0, într-o partidă disputată pe Stamford Bridge, la Londra. Unicul gol al întâlnirii a fost marcat de Vedat Muriqi, în minutul 56.

În meciurile disputate marți, Bodo/Glimt a învins LASK cu 1-0, Galatasaray a trecut de Aston Villa cu același scor, iar Arsenal și Borussia Dortmund au remizat, 1-1. Como a câștigat cu 1-0 partida cu AEK Atena, în timp ce Porto s-a impus cu 1-0 pe terenul lui Feyenoord.

Manchester City și Napoli au terminat la egalitate, 2-2. RB Leipzig a învins Lens cu 3-1, Real Madrid a câștigat cu 5-1 în fața lui PSV Eindhoven, iar Betis s-a impus cu 2-0 în deplasare la Slovan Bratislava.

Miercuri, Barcelona a câștigat cu 4-1 în deplasarea de la Sabah FK, iar Villarreal a învins Slavia Praga cu 1-0. Celelalte rezultate ale zilei au fost Atletico Madrid – Viking Stavanger 2-0, Club Bruges – Liverpool 0-3, Lille – Bayern München 2-1, PSG – AS Roma 2-2, Șahtior Donețk – Fenerbahce 0-1 și Sporting – Manchester United 2-2.

Real Madrid ocupă primul loc, cu 15 puncte, după cinci victorii în tot atâtea meciuri și un golaveraj de 18-8. PSG este pe poziția a doua, cu 13 puncte, iar Como, Barcelona, Liverpool și Betis au câte 12 puncte. Arsenal ocupă locul al șaptelea, cu 11 puncte, iar Manchester City se află pe poziția a opta, cu 10 puncte.

Pe locurile 9 și 10 sunt Sporting și Borussia Dortmund, ambele cu câte 10 puncte. Aston Villa ocupă poziția a 11-a, cu 9 puncte, la fel ca Inter, Club Bruges și Galatasaray, aflate pe locurile 12, 13 și 14.

Bayern München este pe locul 15, cu 8 puncte, urmată de Fenerbahce, tot cu 8 puncte. Stuttgart, Atletico Madrid, Manchester United și Bodo/Glimt au câte 7 puncte și ocupă pozițiile 17-20.

LASK, Porto, RB Leipzig și Villarreal au câte 6 puncte, pe locurile 21-24. AS Roma se află pe poziția a 25-a, cu 5 puncte. Șahtior Donețk, Viking Stavanger, Napoli și Lille au câte 4 puncte și ocupă locurile 26-29.

PSV Eindhoven este pe locul 30, cu 4 puncte, urmată de AEK Atena, Feyenoord, Sabah FK și RC Lens, fiecare cu câte 3 puncte. Slavia Praga are un punct, iar Slovan Bratislava nu a acumulat niciunul după primele cinci etape.

La finalul fazei principale, primele opt echipe din clasament se califică direct în optimile de finală. Formațiile de pe locurile 9-24 vor disputa un play-off pentru celelalte opt poziții din optimi.