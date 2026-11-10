Antrenorul echipei Internazionale Milano, Cristian Chivu, a primit la Parma „Premiul pentru merite sportive”, în cadrul celei de-a 48-a ediții a galei „Sport Civiltà”.

Tehnicianul român a fost recompensat pentru activitatea sa, după ce a reușit să mențină echipa Parma în Serie A în partea a doua a sezonului 2024/2025.

La ceremonia desfășurată la Teatrul Regio din Parma, Chivu a vorbit despre perioada petrecută la conducerea formației italiene și despre emoția revenirii în orașul în care a antrenat înainte de a prelua Inter Milano.

„Sunt recunoscător pentru încrederea pe care mi-a acordat-o clubul Parma; mi-am asumat o mare responsabilitate, având în vedere obiectivul pe care trebuia să-l atingem. Aş spune că totul a mers bine datorită muncii depuse şi umilinţei. Întoarcerea aici este o emoţie pură, trebuie să o spun, trebuie să recunosc.

A devenit «a mea» datorită a ceea ce am vrut să ofer. Am vrut să fiu cât se poate de profesionist, pentru că echipa merită să joace pe scene importante”, a declarat antrenorul.

Chivu a preluat Parma în a doua parte a campionatului 2024/2025, într-un moment dificil, iar obiectivul său a fost evitarea retrogradării. După îndeplinirea acestei misiuni, tehnicianul român a ajuns pe banca lui Inter Milano, în 2025, și a câștigat eventul în sezonul precedent.

Întrebat despre derby-urile pierdute și despre provocările sezonului în curs, antrenorul nerazzurrilor a subliniat importanța echilibrului, a răbdării și a capacității echipei de a reacționa în momentele dificile.

„Derby-urile pierdute? Sunt meciuri pe care trebuie să le joci. Sezoanele sunt lungi, ştii că există mereu suişuri şi coborâşuri, ştii că e nevoie de multă muncă, răbdare, sacrificii; e nevoie şi de cultura de a şti să te ridici şi de a şti să fii alături de ceilalţi, de a avea acelaşi obiectiv. Şi să faci totul pentru a-l atinge, conştient de faptul că poţi cădea, dar este important şi modul în care reacţionezi.

Nu ne entuziasmăm când lucrurile merg bine, la fel cum nu ne lăsăm cuprinşi de depresie când nu merg bine. Continuăm să facem tot ce ne stă în putinţă pentru a menţine acea competitivitate necesară pentru a duce la bun sfârşit un sezon pe care vrem să-l facem important”, a afirmat Cristian Chivu.