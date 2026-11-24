Două seri de fotbal în Liga Campionilor. Etapa a cincea a fazei principale din Liga Campionilor se va disputa pe 24 și 25 noiembrie 2026. Inter Milano, formația pregătită de Cristian Chivu, încearcă să obțină a treia victorie consecutivă în competiție, în timp ce arbitrul român Istvan Kovacs va conduce confruntarea dintre Manchester City și Napoli, pe Etihad Stadium.

Federația Română de Fotbal (FRF) a anunțat că Istvan Kovacs va arbitra partida dintre Manchester City și Napoli, programată marți, de la ora 22:00, pe Etihad Stadium.

Arbitrul din Carei îi va avea alături pe asistenții Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, în timp ce Florin Andrei va îndeplini atribuțiile celui de-al patrulea oficial. Din camera VAR vor interveni polonezul Tomasz Kwiatkowski și neerlandezul Dennis Higler.

UEFA a delegat o brigadă din România și la confruntarea dintre echipele de tineret ale celor două cluburi, din UEFA Youth League.

Szabolcs Kovacs va conduce partida la centru, fiind asistat de Cosmin Bojan și Ionuț Neacșu. Englezul John Baines va fi al patrulea oficial. Manchester City ocupă locul al șaptelea în clasamentul Ligii Campionilor, cu nouă puncte, în timp ce Napoli se află pe poziția a 27-a, cu trei puncte acumulate în primele patru etape.

Bodø/Glimt – LASK, ora 19:45;

Galatasaray – Aston Villa, ora 19:45;

Arsenal – Borussia Dortmund, ora 22:00;

Como – AEK Atena, ora 22:00;

Feyenoord – FC Porto, ora 22:00;

Manchester City – Napoli, ora 22:00;

RB Leipzig – RC Lens, ora 22:00;

Real Madrid – PSV Eindhoven, ora 22:00;

Slovan Bratislava – Real Betis, ora 22:00.

Inter Milano va primi miercuri, 25 noiembrie, de la ora 22:00, vizita formației germane VfB Stuttgart, pe stadionul San Siro.

Echipa antrenată de Cristian Chivu ocupă locul al 15-lea în clasamentul competiției, cu șase puncte, obținute în urma a două victorii și două înfrângeri.

Formația italiană a pierdut primele două partide ale sezonului european, 1-2 cu Real Madrid și 3-4 cu Club Brugge. Ulterior, Inter s-a impus cu 1-0 în fața lui Șahtior Donețk și cu 3-0 în deplasare, împotriva lui Feyenoord.

Stuttgart se află pe locul al 14-lea, cu șapte puncte. Echipa germană a înregistrat două victorii, un rezultat de egalitate și o înfrângere în actuala ediție a Ligii Campionilor.

Clubul italian a anunțat că partida de miercuri va reprezenta prima întâlnire oficială dintre Inter Milano și VfB Stuttgart. Cele două formații s-au mai confruntat de patru ori, însă exclusiv în meciuri amicale, fiecare obținând câte două victorii.

Ultima întâlnire a avut loc pe 29 iulie 2003, la Bolzano, când italienii s-au impus cu 2-0, prin golurile marcate de Obafemi Martins și Christian Vieri.

Confruntarea de pe San Siro va fi arbitrată de francezul François Letexier.

Inter Milano ar putea egala și un record al clubului. Italienii au marcat în ultimele opt partide disputate în Liga Campionilor, iar un gol împotriva lui Stuttgart ar egala performanța stabilită în perioada 1999–2002, când echipa a înscris în nouă meciuri consecutive.

Sabah FC – FC Barcelona, ora 19:45;

Slavia Praga – Villarreal, ora 19:45;

Atlético Madrid – Viking FK, ora 22:00;

Club Brugge – Liverpool, ora 22:00;

Inter Milano – VfB Stuttgart, ora 22:00;

Șahtior Donețk – Fenerbahçe, ora 22:00;

Lille – Bayern München, ora 22:00;

Paris Saint-Germain – AS Roma, ora 22:00;

Sporting Lisabona – Manchester United, ora 22:00.

Paris Saint-Germain și Real Madrid sunt singurele formații care au obținut maximum de puncte după primele patru etape ale competiției. Arsenal completează podiumul, cu zece puncte.

Primele zece poziții ale clasamentului:

Locul Echipa Puncte 1 Paris Saint-Germain 12 2 Real Madrid 12 3 Arsenal 10 4 Como 9 5 FC Barcelona 9 6 Aston Villa 9 7 Manchester City 9 8 Liverpool 9 9 Club Brugge 9 10 Sporting Lisabona 9

Primele opt echipe la finalul fazei principale se vor califica direct în optimile de finală, în timp ce formațiile clasate pe pozițiile 9–24 vor disputa un play-off pentru calificare.

După întâlnirea cu Stuttgart, Inter Milano mai are programate trei partide în faza principală a Ligii Campionilor:

9 decembrie 2026: Borussia Dortmund – Inter Milano;

19 ianuarie 2027: Inter Milano – Liverpool;

27 ianuarie 2027: Slovan Bratislava – Inter Milano.

Toate cele trei confruntări sunt programate de la ora 22:00, ora României.