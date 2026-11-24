Generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, ar fi fost informat recent de procurorii DNA Militar că are calitatea de inculpat în dosarul privind suplimentarea unor locuri bugetate la Facultatea de Educație Fizică și Sport, pentru candidați care fuseseră admiși inițial la taxă. Informația nu a fost confirmată oficial de autorități, fiind transmisă de surse citate de Știripesurse.

Potrivit surselor judiciare, generalul Gheorghiță Vlad s-ar fi prezentat în ultimele zile la sediul DNA Militar, unde anchetatorii i-ar fi comunicat schimbarea calității procesuale din suspect în inculpat.

Dosarul vizează suplimentarea unor locuri finanțate de la bugetul de stat la Facultatea de Educație Fizică și Sport din București, în beneficiul unor candidați, printre care s-ar fi aflat și fiica unui fost general din Armată.

Ministerul Apărării Naționale nu a oferit un punct de vedere cu privire la informațiile apărute, iar ministrul Apărării, Ștefan Radu Oprea, nu a putut fi contactat până la publicarea informațiilor.

Procurorii militari l-au pus sub acuzare pe șeful Statului Major al Apărării pentru complicitate la uzurparea funcției, în forma în care funcționarul public ar fi obținut pentru sine sau pentru altă persoană un folos necuvenit.

În același dosar au fost inculpați și generalii Mihai Șomordolea, în rezervă, Iulian Berdilă, locțiitorul pentru operații și instrucție al șefului Statului Major al Apărării, precum și Mircea Anicescu, fost locțiitor al șefului Direcției Generale Management Resurse Umane.

Ancheta privind presupusele angajări pe baza relațiilor personale din Ministerul Apărării Naționale a fost începută de structura militară a DNA în 2025.

Generalul Mihai Șomordolea, care ocupa la acel moment funcția de consilier de stat și secretar CSAT în Departamentul Securității Naționale, a fost trecut în rezervă printr-un decret semnat de președintele Nicușor Dan, la 30 ianuarie 2026.

Potrivit informațiilor prezentate de DNA în iunie 2026, ancheta vizează o solicitare transmisă Ministerului Educației și Cercetării, în iulie 2025, pentru suplimentarea locurilor finanțate de la buget la Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din București.

Procurorii susțin că generalul Gheorghiță Vlad ar fi facilitat emiterea și semnarea documentului de către generalul-locotenent Iulian Berdilă, deși atribuția respectivă revenea exclusiv Direcției Generale Management Resurse Umane din Ministerul Apărării Naționale.

Solicitarea ar fi determinat aprobarea suplimentării cu 20 de locuri bugetate. Astfel, candidații admiși inițial pe locuri cu taxă ar fi fost mutați pe pozițiile finanțate de stat.

Anchetatorii susțin că această procedură ar fi prejudiciat interesele legitime ale Ministerului Apărării Naționale și ar fi creat un avantaj necuvenit pentru cei 20 de candidați. Dintre aceștia, trei ar fi urmat să fie încadrați pe posturi de ofițer după absolvirea studiilor universitare.

Generalul Gheorghiță Vlad fusese convocat la DNA Militar pentru 29 mai 2026, după ce procurorii au identificat probe în urma perchezițiilor efectuate în dosar.

Audierea nu a mai avut loc la data stabilită, fiind amânată din cauza unei ședințe CSAT convocate după incidentul provocat de o dronă rusească, care a lovit în acea noapte un bloc din Galați.

La 2 iunie 2026, procurorii militari i-au comunicat oficial generalului calitatea de suspect și acuzația de complicitate la uzurparea funcției.

Gheorghiță Vlad a contestat acuzațiile procurorilor

După ce a fost pus sub acuzare, șeful Statului Major al Apărării a respins acuzațiile formulate de procurorii militari. La fel a procedat și generalul Iulian Berdilă, cei doi negând implicarea în activități care ar încălca legea.

Gheorghiță Vlad a susținut că momentul în care au fost formulate acuzațiile ridică semne de întrebare și a atras atenția asupra efectelor pe care ancheta le-ar putea avea asupra imaginii instituției militare.

Generalul a afirmat că ancheta afectează imaginea „conducerii instituției Statului Major al Apărării într-un asemenea moment produce efecte care depășesc” persoana sa și „riscă să afecteze încrederea publică într-o instituție esențială pentru apărarea țării și siguranța cetățenilor”.

Președintele Nicușor Dan a declarat, după apariția informațiilor privind punerea sub acuzare a generalului Gheorghiță Vlad, că a discutat cu acesta și că urmează să mai aibă o întâlnire.

„Am avut o discuție și o să mai am una”, a spus șeful statului la momentul respectiv.

Pe 2 iunie 2026, DNA anunța oficial că generalul Gheorghiță Vlad avea calitatea de suspect în dosarul privind suplimentarea locurilor bugetate la universitatea din București.