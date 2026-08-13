Gheorghiță Vlad, întâlnire cu șeful armatei ungare

Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, s-a întâlnit joi cu omologul său ungar, generalul Zsolt Sandor, pentru discuții privind securitatea regională, cooperarea militară bilaterală și contribuția celor două state la consolidarea apărării NATO pe Flancul estic. Întâlnirea a vizat inclusiv instruirea comună, exercițiile multinaționale și mobilitatea militară.

Generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, a avut joi o întrevedere cu generalul Zsolt Sandor, omologul său din Ungaria, în cadrul căreia au fost abordate teme legate de situația de securitate din regiune și colaborarea dintre cele două armate.

Potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Apărării Naționale, discuțiile au inclus cooperarea militară bilaterală și implicarea României și Ungariei în măsurile de descurajare și apărare ale NATO pe Flancul estic.

„Cei doi şefi ai apărării au analizat posibilităţile de dezvoltare a instruirii în comun, participarea la exerciţii multinaţionale şi creşterea cooperării dintre structurile militare ale celor două ţări. Discuţiile au vizat, de asemenea, mobilitatea militară şi coordonarea în cadrul iniţiativelor regionale şi al structurilor NATO", se precizează în comunicatul citat.

În cadrul întrevederii a fost analizată și experiența acumulată prin activitățile Batalionului Mixt Româno-Ungar de Menținere a Păcii.

Totodată, a fost avută în vedere cooperarea regională desfășurată prin Batalionul multinațional de geniu "TISA".

Șeful Statului Major al Apărării a declarat că relația de cooperare militară dintre România și Ungaria trebuie dezvoltată prin proiecte și activități comune adaptate actualului context de securitate.

„România şi Ungaria sunt state aliate şi vecine, iar securitatea regiunii noastre presupune dialog, coordonare şi capacitatea de a acţiona împreună. Cooperarea dintre armatele noastre are o bază solidă, iar obiectivul nostru este să o dezvoltăm prin instruire comună şi proiecte concrete, relevante pentru cerinţele actuale de securitate şi pentru apărarea colectivă a NATO", a declarat generalul Gheorghiţă Vlad, citat în comunicatul MApN.