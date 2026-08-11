Parlamentul Ungariei l-a ales marți, 11 august, pe András Baka în funcția de președinte al țării, după încheierea mandatului lui Tamás Sulyok. Fostul șef al Curții Supreme, cunoscut pentru criticile sale la adresa sistemului construit în perioada lui Viktor Orban, a fost susținut de Partidul Tisza, aflat în prezent la guvernare.

Parlamentul a ales un nou șef al statului după ce mandatul fostului președinte Tamás Sulyok s-a încheiat în luna iulie, în urma modificării Legii fundamentale. În perioada dintre plecarea lui Sulyok și alegerea noului președinte, atribuțiile funcției au fost exercitate temporar de Ágnes Forsthoffer.

András Baka urmează să își preia oficial funcția în a opta zi după anunțarea rezultatului alegerilor. Sursele internaționale indică data de 19 august pentru începutul mandatului.

András Baka are o carieră îndelungată în domeniul juridic. Și-a început activitatea la Institutul pentru Studii Juridice al Academiei Maghiare de Științe, iar ulterior a ocupat funcția de director general al Colegiului de Administrație Publică.

A activat timp de mai mulți ani și la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg, iar după revenirea în Ungaria a fost ales, în 2009, președinte al Curții Supreme.

Cariera sa în fruntea instanței supreme s-a încheiat în perioada în care Viktor Orban se afla la conducerea Guvernului. După revenirea Fidesz la putere în 2010, Curtea Supremă a fost reorganizată și redenumită Curia, iar Baka și-a pierdut funcția de conducere.

Cazul său a ajuns ulterior la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. CEDO a stabilit că încetarea anticipată a mandatului lui Baka a avut legătură cu opiniile critice pe care acesta le exprimase cu privire la reformele judiciare și a constatat încălcări ale drepturilor sale.

Baka a continuat ulterior să se pronunțe asupra problemelor privind statul de drept și independența sistemului judiciar.

Nominalizarea sa pentru funcția de președinte a venit din partea Partidului Tisza, formațiunea premierului Péter Magyar, care a câștigat alegerile parlamentare din aprilie și a încheiat cei 16 ani de guvernare ai lui Viktor Orban.

Formațiunea lui Péter Magyar a adăugat că Baka este „cea mai puternică garanție că funcția de președinte al Republicii își va recâștiga adevărata demnitate și capacitatea de a uni națiunea și de a reprezenta un contrabalans la majoritatea aflată la guvernare”.