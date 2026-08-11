Poliția din Ilfov face verificări după ce pe o rețea de socializare au apărut imagini filmate în Popești-Leordeni în care mai mulți copii sunt înghesuiți într-un autoturism, iar unii dintre ei se află în portbagaj. Persoana adultă care îi însoțea a fost identificată și audiată, iar autoritățile urmează să stabilească dacă se impun măsuri legale.

Materialul video a fost publicat luni pe grupul de Facebook Popești Leordeni Connet. În imagini apare o mașină parcată, în apropierea căreia se află mai mulți copii și o femeie care îi însoțește. O parte dintre copii sunt surprinși în portbagajul autoturismului.

"Imagini şocante! Copii transportaţi în portbagajul unei maşini! Scene greu de privit surprinse în imagini: mai mulţi copii apar înghesuiţi în portbagajul unei maşini. Ce părere aveţi despre aceste imagini? Voi ce aţi fi făcut dacă vedeaţi aşa ceva pe stradă? Distribuie pentru ca imaginile să ajungă la cât mai mulţi oameni", este textul mesajului postat, care însoţeşte materialul video.

Potrivit „Adevărul”, persoana adultă din imagini ar fi directoarea unui afterschool din Popești-Leordeni. Contactată de publicație, reprezentanta unității despre care se presupune că îi avea în grijă pe copii în acel moment a oferit o explicație privind situația surprinsă în materialul video.

„Afterschool-ul nu este deschis de o lună. Astăzi a fost ziua unei fetiţe şi ne-am întâlnit în parc. La plecare, copiii au vrut să mergem într-un alt parc, aflat foarte aproape. Părinţii cunosc situaţia, iar copiii au dorit să încerce şi mersul în portbagaj. Menţionez că cei trei copii din spate sunt nepoatele mele. Copiii sunt mari, nu sunt copii mici. Ei pot spune orice, la fel şi părinţii. Eu eram cu ei, nu ţipa nimeni la ei. Este un loc public, un loc cu camere. Doamna cred că are ceva personal", se arată în mesajul transmis publicaţiei "Adevărul".

Ulterior, femeia a revenit cu un nou mesaj: "Vă rog să nu amestecaţi afterschool-ul cu o întâlnire separată, despre care părinţii aveau cunoştinţă. Afterschool-ul nu mai funcţionează de o lună".

Marți după-amiază, Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov a anunțat că polițiștii din Popești-Leordeni fac verificări după apariția imaginilor pe o rețea de socializare.

Demersul urmărește "stabilirea situaţiei de fapt şi clarificarea, cu exactitate, a tuturor împrejurărilor în care s-ar fi produs incidentul".

Poliția a anunțat, de asemenea, că persoana vizată a fost deja identificată și audiată.

"Persoana în cauză a fost identificată şi audiată, urmând ca, în funcţie de rezultatul verificărilor, să fie dispuse măsurile legale în consecinţă", mai precizează sursa citată.