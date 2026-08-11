Fostul ministru al Sănătății Alexandru Rogobete propune deschiderea sistemului de asigurări de sănătate către mai mulți asigurători, astfel încât pacienții să poată alege pachetul și furnizorul care li se potrivesc. El susține că reforma ar trebui să păstreze protecția persoanelor vulnerabile, dar să elimine monopolul actual al CNAS.

Alexandru Rogobete spune că o astfel de reformă a mai fost discutată în trecut, însă nu a fost dusă mai departe, în condițiile în care ar schimba modul în care sunt administrați și distribuiți banii din sistemul de sănătate. Fostul ministru afirmă că a încercat să deschidă acest subiect și în timpul mandatului său, însă inițiativa s-ar fi lovit de opoziție.

În opinia sa, actualul sistem de finanțare a sănătății a fost construit pentru o realitate diferită și nu mai ține pasul cu schimbările din medicină.

Rogobete susține că reforma ar trebui să includă deschiderea pieței asigurărilor, dezvoltarea polițelor complementare, stimularea asigurărilor private și integrarea acestora într-un sistem care să funcționeze alături de componenta publică.

„Această reformă nU înseamnă renunțarea la componenta socială a asigurărilor de sănătate și nu înseamnă că oamenii fără venituri vor rămâne fără acces la servicii medicale. Dimpotrivă. Statul trebuie să rămână garantul accesului la un pachet de servicii medicale pentru cei vulnerabili, pentru cei fără venituri și pentru cei care nu își pot permite o asigurare suplimentară. Solidaritatea rămâne. Monopolul trebuie să dispară!”, mai transmite Alexandru Rogobete.

Una dintre principalele modificări propuse este posibilitatea ca pacienții să își aleagă asigurătorul și pachetul de servicii, în limitele unor reguli stabilite de stat.

Rogobete susține că existența mai multor asigurători ar crea concurență și ar pune presiune pentru servicii mai bune, contracte mai eficiente și soluții noi pentru pacienți.

„Persoanele fără venituri sau vulnerabile trebuie să rămână protejate, iar accesul lor la serviciile medicale esențiale să fie garantat. Reforma trebuie să aducă eficiență, nu să elimine solidaritatea”, spune Rogobete.

Printre avantajele pe care le enumeră se află și o transparență mai mare în administrarea fondurilor, o utilizare mai eficientă a banilor și mai mult spațiu pentru introducerea unor soluții noi.

Fostul ministru nu susține preluarea integrală a unui sistem existent într-o altă țară, ci construirea unei formule adaptate României.

„Există modele europene diferite. Nu trebuie să copiem mecanic pe nimeni. Trebuie să analizăm ce funcționează și să construim un model românesc, în care competiția, eficiența și libertatea de alegere să funcționeze împreună cu solidaritatea socială”, susține fostul ministru.