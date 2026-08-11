Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a decis să emită ordine oficiale de acționare împotriva unor materiale considerate ilegale, identificate pe platformele TikTok și Facebook. Decizia vine în urma analizei unor dezinformări virale, printre care se numără zeci de postări despre tema conspiraționistă a Ambulanței Negre, dar și manipulări legate de ajutorul energetic acordat Republicii Moldova.

Măsura a fost adoptată în cadrul ședinței publice a CNA, pe baza unui raport de monitorizare elaborat de Direcția Control din cadrul instituției.

Raportul întocmit de specialiștii CNA a vizat în mod special conținuturile distribuite pe rețeaua TikTok referitoare la presupusa „Ambulanță Neagră” sau „Salvarea Neagră”. Documentul a inclus un număr total de 57 de linkuri identificate în urma unor autosesizări, alături de alte 33 de legături către materiale audiovizuale distribuite pe aceeași temă.

Fenomenul, revenit periodic în atenția publică prin intermediul rețelelor de socializare, a determinat autoritățile să intervină pentru stoparea propagării acestor narațiuni false care pot crea panică în rândul populației.

În cadrul aceleiași ședințe, membrii Consiliului au luat în discutare și un clip publicat la începutul lunii august pe un cont de Facebook. Materialul folosea un fragment dintr-un interviu acordat de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, peste care fusese suprapus un text înșelător.

Mesajul fals susținea că Ilie Bolojan ar trimite „în fiecare seară” peste 700 MW către Republica Moldova, în timp ce cetățenilor români li s-ar solicita să facă economie la energie. CNA a încadrat și acest videoclip în categoria conținuturilor ilegale pentru care este necesară emiterea unor ordine de eliminare sau blocare.

Membrii Consiliului au stabilit că prin aceste materiale a fost încălcat articolul 3 alineatul 2 din Legea audiovizualului nr. 504/2002. Textul de lege stipulează clar responsabilitatea furnizorilor de a asigura o informare corectă a cetățenilor.

Potrivit prevederii invocate de instituție, furnizorii de servicii media audiovizuale au obligația de a asigura informarea obiectivă a publicului, prin prezentarea corectă a faptelor și evenimentelor, astfel încât să fie favorizată libera formare a opiniilor.

În baza abaterilor constatate, CNA a hotărât emiterea deciziilor privind ordinul de a acționa împotriva conținutului ilegal pentru toate clipurile și postările analizate în ședință.

Reprezentanții instituției au precizat că textele integrale ale ordinelor vor fi publicate pe site-ul oficial al CNA după redactare și după comunicarea acestora către părțile vizate. Astfel, detaliile tehnice și măsurile specifice aplicate pentru fiecare link în parte vor fi făcute publice imediat ce documentele oficiale vor fi finalizate și transmise platformelor digitale.