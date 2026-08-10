Patru dintre cele șapte persoane arestate preventiv după atacul asupra unei ambulanțe în Recea-Cristur, județul Cluj, au contestat măsura dispusă luni de Judecătoria Dej. Cei șapte au fost reprezentați de avocați din oficiu, pentru care statul achită câte 1.304 lei, dosarul urmând să ajungă la Tribunalul Cluj. Alte trei persoane, doi bărbați și o femeie, au fost și ele arestate preventiv, sub acuzația de tulburarea ordinii și liniștii publice.

Cei șapte au posibilitatea să conteste măsura dispusă de Judecătoria Dej în termen de 48 de ore de la pronunțarea deciziei, care a avut loc luni dimineață.

Prin avocații din oficiu, inculpații au cerut în fața instanței fie arest la domiciliu, fie plasarea sub control judiciar.

Contestațiile formulate de patru dintre aceștia urmează să fie analizate de Tribunalul Cluj.

Fiecare dintre cei șapte inculpați a fost reprezentat de câte un avocat desemnat din oficiu.

Pentru fiecare apărător, statul achită 1.304 lei din fondurile Ministerului Justiției, banii fiind virați în contul Baroului Cluj.

„Cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia, inclusiv onorariul cuvenit apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru inculpaţi în cuantum de 1.304 lei fiecare, care se va achita din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului Cluj”, se arată în minuta Judecătoriei Dej.

Cei șapte inculpați, cu vârste cuprinse între 18 și 44 de ani, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile după atacul asupra unei ambulanțe într-o localitate din județul Cluj.

Incidentul s-a produs după ce pe TikTok au circulat informații potrivit cărora o ambulanță ”fură copii”.

Potrivit procurorilor, cele șapte persoane sunt acuzate de distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Doi dintre inculpați sunt cercetați și pentru împiedicarea sau îngreunarea circulației pe drumurile publice, iar o femeie este acuzată și de lovire sau alte violențe.