Un traseu turistic din Pădurea Făget, creat special pentru persoanele cu dizabilități motorii, a fost vandalizat, potrivit Consiliului Județean Cluj.

Persoane necunoscute au acoperit cu vopsea gri toate marcajele traseului, afectând un proiect destinat accesului persoanelor cu mobilitate redusă la activități în natură.

Traseul pilot se află în zona Observatorului Astronomic din Cluj și a fost inaugurat în primăvara acestui an. În urma vandalizării, angajații Salvamont Cluj vor interveni pentru refacerea marcajelor, astfel încât traseul să poată fi utilizat din nou în condițiile pentru care a fost amenajat.

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a condamnat public distrugerea marcajelor și a anunțat că instituția va sesiza autoritățile competente pentru identificarea și tragerea la răspundere a persoanelor care au comis fapta.

„Consiliul Județean Cluj condamnă ferm acest act de vandalism, absolut inutil. Am sprijinit încă de la început acest proiect special (…) pentru ca persoanele cu deficiențe motorii să se poată bucura, în siguranță și demnitate, de mișcare și relaxare. Spațiul natural și zonele publice, comune, trebuie să fie accesibile oricui”, a transmis Alin Tișe.

Traseul are aproximativ un kilometru și a fost conceput sub forma unui circuit. Amenajarea permite accesul persoanelor cu dizabilități motorii, inclusiv al celor care folosesc scaune cu rotile.

Parcurgerea traseului se poate face în funcție de starea fizică a fiecărei persoane, fie individual, fie cu sprijinul unui însoțitor. Proiectul a fost gândit pentru a facilita accesul la natură și activități recreative într-un spațiu adaptat persoanelor cu mobilitate redusă.

Amenajarea traseului a fost realizată de Salvamont Cluj împreună cu un grup de voluntari. Printre cei implicați în proiect s-au numărat și persoane care se deplasează în scaune cu rotile, contribuția acestora fiind importantă pentru adaptarea traseului la nevoile reale ale utilizatorilor.

Autoritățile urmează să sesizeze instituțiile competente, în timp ce echipele Salvamont Cluj vor reface marcajele afectate de vandalism.