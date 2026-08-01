Accident grav în Cluj. O motocicletă a luat foc după impactul cu un camion

Accident grav în Cluj. Un motociclist a fost găsit fără semne vitale și cu arsuri, sâmbătă după-amiază, după ce motocicleta sa a intrat în coliziune cu un camion pe DN 1, în zona localității Vâlcele din județul Cluj. Vehiculul pe două roți a luat foc în urma impactului, salvatorii au început manevrele de resuscitare, iar circulația a fost oprită pe ambele sensuri, a transmis Inspectoratul General pentru Situații de Urgență Cluj.

Un accident grav în care au fost implicate o motocicletă și un camion s-a produs sâmbătă după-amiază pe DN 1 (E60), în apropierea localității Vâlcele din județul Cluj.

În urma coliziunii, motocicleta a fost cuprinsă de flăcări, iar conducătorul acesteia a fost găsit de echipajele de intervenție în stare critică.

Salvatorii ajunși la locul accidentului au constatat că motociclistul suferise arsuri și nu prezenta semne vitale. Echipajele medicale au început imediat manevrele de resuscitare.

”În urma impactului a izbucnit şi un incendiu la motocicletă. Forţele de intervenţie l-au găsit la faţa locului pe motociclist, care se află, din nefericire, în stare gravă. Acesta a suferit arsuri şi nu prezintă semne vitale, astfel că salvatorii aplică manevre de resuscitare”, a transmis Inspectoratul General pentru Situații de Urgență Cluj.

La intervenția din Cluj au fost mobilizate două autospeciale dotate cu modul de descarcerare și o ambulanță SMURD de terapie intensivă mobilă.

Echipajele au acționat pentru stingerea incendiului izbucnit la motocicletă și pentru acordarea îngrijirilor medicale victimei.

Circulația pe DN 1 a fost oprită complet în zona producerii accidentului, pentru a permite intervenția salvatorilor și efectuarea verificărilor la fața locului.

Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Române, traficul urma să fie reluat în jurul orei 17:00.