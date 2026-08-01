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Aglomerație pe drumurile spre mare și munte. Recomandările polițiștilor

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Aglomerație pe drumurile spre mare și munte. Recomandările polițiștilorAutostrada Soarelui. Sursă foto: Captură video
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Din cuprinsul articolului

Aglomerație pe drumurile spre mare și munte. Traficul este intens sâmbătă dimineață pe mai multe șosele care duc spre litoral și Valea Prahovei, a anunțat Centrul Infotrafic al Poliției Române. Coloane de autovehicule s-au format pe DN 1, DN 7, Autostrada Soarelui și DN 39, în timp ce circulația se desfășoară în condiții normale pe A1, A3 și A7.

Aglomerație pe drumurile spre munte. Recomandările polițiștilor

Pe DN 1 Ploiești–Brașov, valorile de trafic sunt ridicate pe sensul către Brașov. Mașinile circulă în coloană între Nistorești și Comarnic, dar și în stațiunile Sinaia și Bușteni.

Aglomerație este și pe DN 7 Râmnicu Vâlcea–Sibiu. Traficul este intens în orașul Călimănești, pe ambele sensuri de mers, precum și în zona localității Brezoi, pe direcția de urcare către Sibiu.

Valea Prahovei

Valea Prahovei. Sursa foto: Captură video

Trafic intens pe Autostrada Soarelui

Pe autostrada București–Constanța s-au format coloane de autovehicule încă de la ieșirea din Capitală.

Circulația este îngreunată în zonele localităților Fundulea, Bogdana și Drajna Nouă, din județul Călărași. Valori ridicate de trafic se înregistrează și între Fetești, în județul Ialomița, și Cernavodă, în județul Constanța.

Șoferii care se îndreaptă spre stațiunile de la Marea Neagră întâmpină aglomerație și pe DN 39 Constanța–Vama Veche.

Traficul este intens între Lazu și Agigea, precum și în stațiunea Eforie Nord, pe sensul către Vama Veche. Coloane de mașini sunt și între Eforie Sud și Eforie Nord, pe direcția de deplasare către Constanța.

Circulație normală pe A1, A3 și A7

Centrul Infotrafic a anunțat că traficul se desfășoară în condiții normale pe autostrăzile A1 București–Pitești, A3 București–Ploiești și A7 Ploiești–Adjud.

„Recomandăm conducătorilor auto să verifice traseul pe care-l au de parcurs, luând în calcul și optarea pentru rute alternative! Evitați preocupările de natură a vă distrage atenția de la condus, nu vă angajați în depășirea coloanelor de autovehicule, adaptați viteza la situația drumului și nu efectuați manevre riscante!

Păstrați-vă calmul, dați dovadă de respect față de ceilalți participanți la trafic, acordați prioritate celor în drept și măriți distanța de siguranță între autovehicule! Nu urcați la volan dacă ați consumat băuturi alcoolice sau substanțe psihoactive!” transmit autoritățile.

Polițiștii le recomandă conducătorilor auto să verifice situația de pe traseu înainte de plecare și să ia în calcul folosirea unor rute alternative, acolo unde acest lucru este posibil.

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